Jannik Sinner îşi continuă “marşul” către o performanţă istorică. Liderul ATP, calificare fără emoţii în sferturi la Madrid

Jannik Sinner, după un meci la turneul de la Madrid

Tenismanul italian Jannik Sinner, principalul favorit şi liderul mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro, după ce l-a învins pe britanicul Cameron Norrie, cap de serie numărul 19, cu 6-2, 7-5.

Sinner, care nu a jucat niciodată finala la Madrid, s-a impus după 1 oră şi 28 de minute şi va juca în sferturi cu învingătorul dintre spaniolul Rafael Jodar (42 ATP) şi cehul Vit Kopriva (66 ATP). Italianul a obţinut a 20-a sa victorie consecutivă din 2026.

Jannik Sinner s-a calificat în sferturi la Madrid

Jannik Sinner ţinteşte al cincilea titlu consecutiv la categoria ATP Masters 1.000. Acesta este principalul său obiectiv la Madrid, ceva ce nimeni nu a mai realizat vreodată în istorie.

I-a egalat deja pe Novak Djokovic şi Rafael Nadal, care au câştigat fiecare câte patru titluri în capitala Spaniei. Sârbul a făcut-o de trei ori, iar spaniolul o dată. Djokovic a câştigat cinci titluri consecutive la acest nivel între Paris în 2014 şi Roma în 2015, dar nu a participat la Madrid în acel an.

Într-o altă partidă de marţi, francezul Arthur Fils, cap de serie numărul 21, l-a eliminat pe argentinianul Tomas Etcheverry, cap de serie numărul 25, cu 6-4, 6-4.