Manchester City – Brentford 3-0. „Cetățenii” păstrează speranțe pentru titlu în Premier League

Daniel Işvanca Publicat: 9 mai 2026, 21:24

Jucătorii de la Manchester City / Profimedia

Manchester City nu a abandonat lupta la titlu din Premier League, iar formația antrenată de Pep Guardiola speră la un pas greșit al liderului Arsenal.

„Cetățenii” au învins-o într-un meci disputat pe teren propriu pe Brentford, scor 3-0, în cadrul etapei cu numărul 36 din campionatul Angliei.

Manchester City așteaptă pasul greșit al lui Arsenal

Manchester City s-a apropiat la două puncte de liderul Arsenal, după succesul obținut sâmbătă seară pe teren propriu, în fața celor de la Brentford.

În duelul din etapa cu numărul 36 din Premier League, istoria acestei partide a fost scrisă în repriza a doua. Doku a deschis scorul în minutul 60, iar Haaland a majorat avantajul gazdelor 15 minute mai târziu.

Echipa antrenată de Pep Guardiola a mai lovit o dată în prelungiri prin Marmoush (min. 90+2). City așteaptă acum un pas greșit din partea lui Arsenal, care va juca pe terenul celor de la West Ham United.

