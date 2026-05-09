Sorana Cîrstea are lumea la picioare! Ce s-a scris pe site-ul WTA după victoria cu Sabalenka: “Renaștere romană”

Sorana Cîrstea a obținut o victorie fantastică în turneul WTA 1000 de la Roma, iar pe site-ul oficial al circuitului feminin a apărut la scurt timp o știre prin care s-a prezentat performanța româncei. Victoria tenismenei de 36 de ani a fost prezentată drept o “Renaștere romană”, iar jurnaliștii au analizat din punct de vedere statistic ce s-a întâmplat la Foro Italico.
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Roma după ce s-a impus în trei seturi în fața Arynei Sabalenka. Românca s-a impus la capătul a 2 ore și 14 minute, scor 2-6, 6-3, 7-5.
Ce s-a scris pe site-ul WTA după victoria Soranei Cîrstea
După meciul din turul 3 al turneului din capitala Italiei, cei de la site-ul WTA și-au amintit de ce a spus Sorana atunci când și-a anunțat retragerea la finalul sezonului actual. Pe pagina circuitului feminin a fost realizată și o scurtă cronică a partidei, la care au fost adăugate datele statistice cele mai importante.
“În decembrie, Sorana CÎrstea a anunțat că sezonul 2026, al 20-lea din circuitul WTA, va fi ultimul pentru ea. Într-o postare emoționantă pe Instagram, românca de 36 de ani a anunțat retragerea ei și spunea că speră să plece «pe val și așa cum vrea ea».
Sâmbătă, la Roma, este posibil să fi atins cea mai înaltă notă pe care o poate atinge o jucătoare profesionistă, un uimitor triumf în fața numărului 1 mondial. În două decenii în circuit, Cîrstea a obținut 24 de victorii în fața jucătoarelor din top 20 – un total uriaș pentru o jucătoare care nu a ajuns niciodată în top 20 în clasamentul WTA. Însă niciuna dintre acestea nu a avut loc împotriva unei jucătoare clasate pe locul 1 mondial.
De fapt, Cîrstea nu câștigase niciodată un set în cele 6 meciuri anterioare împotriva unei adversare de top, suferind o înfrângere cu 6-3, 6-3 în fața Sabalenkăi la Brisbane în ianuarie. Și după 6-2, 2-0 pentru Sabalenka astăzi, părea că această tendință va continua pentru Cîrstea. Nivelul Sabalenkăi a scăzut însă, iar veterana din România a avut experiența necesară pentru a profita. În cele din urmă, a finalizat revenirea în două ore și 14 minute, reușind 3 break-uri în ultimul set.
Înfrângerea, doar a treia pentru Sabalenka în acest sezon, marchează cea mai rapidă eliminare a ei dintr-un turneu în mai mult de un an. Ultima dată a pierdut înainte de sferturile de finală la Dubai în 2025, unde a fost învinsă de Clara Tauson“, a fost știrea scrisă pe site-ul WTA.
Recordurile doborâte de Cîrstea odată cu accederea în optimile de la Roma
Odată cu succesul fabulos de la Foro Italico, Cîrstea a bifat o serie de realizări fantastice care se leagă de vârsta sa. De când ierarhiile WTA au fost apărut în premieră în 1975, românca de 36 de ani și 28 de zile a devenit cea mai în vârstă tenismenă care reușește să:
- Învingă numărul 1 mondial pe zgură;
- Reușește să revină de la 0-1 într-un meci cu numărul 1 mondial;
- Obține prima ei victorie în fața numărului 1 mondial.
În plus, pe același principiu, de când clasamentul WTA a fost publicat pentru prima dată, Cîrstea a devenit a cincea cea mai în vârstă tenismenă care să obțină o victorie contra liderului mondial. Pe primul loc se află Serena Williams, care a reușit asta la 37 de ani și 110 zile.
Pentru performanța extraordinară realizată până acum la Foro Italico, Sorana va primi un cec în valoare de €79,510. Viitoarea adversară a româncei va fi Linda Noskova (13 WTA), care a trecut în turul precedent de Oleksandra Oliynykova, scor 6-1, 6-3.
