Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea are lumea la picioare! Ce s-a scris pe site-ul WTA după victoria cu Sabalenka: “Renaștere romană”

Sorana Cîrstea are lumea la picioare! Ce s-a scris pe site-ul WTA după victoria cu Sabalenka: “Renaștere romană”

Andrei Nicolae Publicat: 9 mai 2026, 21:26

Comentarii
Sorana Cîrstea are lumea la picioare! Ce s-a scris pe site-ul WTA după victoria cu Sabalenka: Renaștere romană

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea a obținut o victorie fantastică în turneul WTA 1000 de la Roma, iar pe site-ul oficial al circuitului feminin a apărut la scurt timp o știre prin care s-a prezentat performanța româncei. Victoria tenismenei de 36 de ani a fost prezentată drept o “Renaștere romană”, iar jurnaliștii au analizat din punct de vedere statistic ce s-a întâmplat la Foro Italico.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Roma după ce s-a impus în trei seturi în fața Arynei Sabalenka. Românca s-a impus la capătul a 2 ore și 14 minute, scor 2-6, 6-3, 7-5.

Ce s-a scris pe site-ul WTA după victoria Soranei Cîrstea

După meciul din turul 3 al turneului din capitala Italiei, cei de la site-ul WTA și-au amintit de ce a spus Sorana atunci când și-a anunțat retragerea la finalul sezonului actual. Pe pagina circuitului feminin a fost realizată și o scurtă cronică a partidei, la care au fost adăugate datele statistice cele mai importante.

În decembrie, Sorana CÎrstea a anunțat că sezonul 2026, al 20-lea din circuitul WTA, va fi ultimul pentru ea. Într-o postare emoționantă pe Instagram, românca de 36 de ani a anunțat retragerea ei și spunea că speră să plece «pe val și așa cum vrea ea».

Sâmbătă, la Roma, este posibil să fi atins cea mai înaltă notă pe care o poate atinge o jucătoare profesionistă, un uimitor triumf în fața numărului 1 mondial. În două decenii în circuit, Cîrstea a obținut 24 de victorii în fața jucătoarelor din top 20 – un total uriaș pentru o jucătoare care nu a ajuns niciodată în top 20 în clasamentul WTA. Însă niciuna dintre acestea nu a avut loc împotriva unei jucătoare clasate pe locul 1 mondial.

Reclamă
Reclamă

De fapt, Cîrstea nu câștigase niciodată un set în cele 6 meciuri anterioare împotriva unei adversare de top, suferind o înfrângere cu 6-3, 6-3 în fața Sabalenkăi la Brisbane în ianuarie. Și după 6-2, 2-0 pentru Sabalenka astăzi, părea că această tendință va continua pentru Cîrstea. Nivelul Sabalenkăi a scăzut însă, iar veterana din România a avut experiența necesară pentru a profita. În cele din urmă, a finalizat revenirea în două ore și 14 minute, reușind 3 break-uri în ultimul set.

Înfrângerea, doar a treia pentru Sabalenka în acest sezon, marchează cea mai rapidă eliminare a ei dintr-un turneu în mai mult de un an. Ultima dată a pierdut înainte de sferturile de finală la Dubai în 2025, unde a fost învinsă de Clara Tauson“, a fost știrea scrisă pe site-ul WTA.

Recordurile doborâte de Cîrstea odată cu accederea în optimile de la Roma

Odată cu succesul fabulos de la Foro Italico, Cîrstea a bifat o serie de realizări fantastice care se leagă de vârsta sa. De când ierarhiile WTA au fost apărut în premieră în 1975, românca de 36 de ani și 28 de zile a devenit cea mai în vârstă tenismenă care reușește să:

Ionuţ a murit nevinovat încercând să evite o maşină intrată pe contrasens. Momentul accidentului din GorjIonuţ a murit nevinovat încercând să evite o maşină intrată pe contrasens. Momentul accidentului din Gorj
Reclamă
  • Învingă numărul 1 mondial pe zgură;
  • Reușește să revină de la 0-1 într-un meci cu numărul 1 mondial;
  • Obține prima ei victorie în fața numărului 1 mondial.

În plus, pe același principiu, de când clasamentul WTA a fost publicat pentru prima dată, Cîrstea a devenit a cincea cea mai în vârstă tenismenă care să obțină o victorie contra liderului mondial. Pe primul loc se află Serena Williams, care a reușit asta la 37 de ani și 110 zile.

Pentru performanța extraordinară realizată până acum la Foro Italico, Sorana va primi un cec în valoare de €79,510. Viitoarea adversară a româncei va fi Linda Noskova (13 WTA), care a trecut în turul precedent de Oleksandra Oliynykova, scor 6-1, 6-3.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Observator
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui” Adevărul despre ruptura cu Reghecampf şi dezvăluiri despre pregătirea spartană: „Ne omoară!”. Video
Fanatik.ro
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui” Adevărul despre ruptura cu Reghecampf şi dezvăluiri despre pregătirea spartană: „Ne omoară!”. Video
22:19

Mirel Rădoi, a treia înfrângere consecutivă în Turcia! Ce au făcut Ianis Hagi și Valentin Mihăilă
22:12

Cristi Chivu, lecție de profesionalism după Lazio – Inter 0-3. Ce a spus de finala cupei: “Vrem încă un trofeu”
22:09

LIVE TEXTU Cluj – Rapid 1-0. „Șepcile roșii” caută golul desprinderii
22:05

Spectacol sud-american la U Cluj – Rapid! Suporterii „șepcilor roșii” au făcut show din primul minut
21:43

Ionuț Radu, actor principal în surpriza etapei în La Liga! Românul a închis poarta cu Atletico Madrid
21:36

VideoJurnal Antena Sport | La Mondial, Ciprian Marica se dă cu turcii
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 5 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 6 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1