Sorana Cîrstea are lumea la picioare! Ce s-a scris pe site-ul WTA după victoria cu Sabalenka: “Renaștere romană”

Sorana Cîrstea a obținut o victorie fantastică în turneul WTA 1000 de la Roma, iar pe site-ul oficial al circuitului feminin a apărut la scurt timp o știre prin care s-a prezentat performanța româncei. Victoria tenismenei de 36 de ani a fost prezentată drept o “Renaștere romană”, iar jurnaliștii au analizat din punct de vedere statistic ce s-a întâmplat la Foro Italico.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Roma după ce s-a impus în trei seturi în fața Arynei Sabalenka. Românca s-a impus la capătul a 2 ore și 14 minute, scor 2-6, 6-3, 7-5.

Ce s-a scris pe site-ul WTA după victoria Soranei Cîrstea

După meciul din turul 3 al turneului din capitala Italiei, cei de la site-ul WTA și-au amintit de ce a spus Sorana atunci când și-a anunțat retragerea la finalul sezonului actual. Pe pagina circuitului feminin a fost realizată și o scurtă cronică a partidei, la care au fost adăugate datele statistice cele mai importante.

“În decembrie, Sorana CÎrstea a anunțat că sezonul 2026, al 20-lea din circuitul WTA, va fi ultimul pentru ea. Într-o postare emoționantă pe Instagram, românca de 36 de ani a anunțat retragerea ei și spunea că speră să plece «pe val și așa cum vrea ea».

Sâmbătă, la Roma, este posibil să fi atins cea mai înaltă notă pe care o poate atinge o jucătoare profesionistă, un uimitor triumf în fața numărului 1 mondial. În două decenii în circuit, Cîrstea a obținut 24 de victorii în fața jucătoarelor din top 20 – un total uriaș pentru o jucătoare care nu a ajuns niciodată în top 20 în clasamentul WTA. Însă niciuna dintre acestea nu a avut loc împotriva unei jucătoare clasate pe locul 1 mondial.