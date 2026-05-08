Surpriză uriașă la Roma! Novak Djokovic, eliminat în turul al doilea de un sportiv venit din calificări

Ziua de vineri a venit la pachet cu o surpriză uriașă în cadrul Mastersului de la Roma, acolo unde Novak Djokovic a fost eliminat încă din turul al doilea.
La debutul de la Foro Italico, sârbul clasat pe locul 4 în ierarhia mondială a fost învins în trei seturi de către un sportiv venit din zona de calificări.
Novak Djokovic, eliminat de Dino Prizmic la Roma
Novak Djokovic nu își va aminti prea curând cu plăcere de Mastersul de la Roma, sârbul fiind eliminat încă din turul al doilea de Dino Prizmic, ocupantul locului 79 mondial.
Sportivul venit din calificări s-a impus în trei seturi, scor 2-6, 6-2, 6-4, la capătul unui meci ce a durat două ore și 17 minute. Este cea mai importantă victorie din carieră pentru tenismenul de 20 de ani.
Prizmic Takes Out Djokovic 😱
20 year-old Dino Prizmic defeats childhood idol Novak Djokovic to advance into Round 3 in Rome 🇮🇹#IBI26 pic.twitter.com/S1S1qZjTxK
— ATP Tour (@atptour) May 8, 2026
