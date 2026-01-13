Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open. Eşec în trei seturi pentru româncă - Antena Sport

Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru a fost învinsă de germanca Tamara Korpatsch cu 6-4, 6-7 (7/9), 6-2, marţi, la Melbourne, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului.
Bulgaru (27 ani, 197 WTA) s-a înclinat după aproape trei ore de joc (2 h 46 min) în faţa unei adversare mai bine cotate (30 ani, 124 WTA).
Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open
Românca a reuşit 32 de mingi direct câştigătoare, iar Korpatch, câştigătoarea turneului Transylvania Open din 2023, a izbutit 33. Bulgaru a comis mai multe erori neforţate (42-35).
Pentru participare, Miriam Bulgaru s-a ales cu 2 puncte WTA şi cu 40.500 de dolari australieni.
România va avea doar trei reprezentante pe tabloul principal de simplu la Melbourne, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse.
Australian Open se va desfăşura în perioada 18 ianuarie – 1 februarie 2026. La simplu masculin, campion en-titre este Jannik Sinner, iar la feminin, Madison Keys.
