Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open. Eşec în trei seturi pentru româncă - Antena Sport

Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru a fost învinsă de germanca Tamara Korpatsch cu 6-4, 6-7 (7/9), 6-2, marţi, la Melbourne, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului.

Bulgaru (27 ani, 197 WTA) s-a înclinat după aproape trei ore de joc (2 h 46 min) în faţa unei adversare mai bine cotate (30 ani, 124 WTA).

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open

Românca a reuşit 32 de mingi direct câştigătoare, iar Korpatch, câştigătoarea turneului Transylvania Open din 2023, a izbutit 33. Bulgaru a comis mai multe erori neforţate (42-35).

Pentru participare, Miriam Bulgaru s-a ales cu 2 puncte WTA şi cu 40.500 de dolari australieni.

România va avea doar trei reprezentante pe tabloul principal de simplu la Melbourne, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse.