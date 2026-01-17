Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: "Nu trebuie să intru în capcana mentală" - Antena Sport

În căutarea celui de-al 25-lea titlu de Mare Şlem la 38 de ani, jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic abordează Australian Open, care începe duminică la Melbourne, cu încredere, dar şi cu precauţie: “Întotdeauna am o şansă, mai ales aici”, a declarat el sâmbătă, scrie AFP.

“Încă am motivaţia şi, bineînţeles, îmi dau seama că Sinner şi Alcaraz sunt în prezent la un alt nivel. Acesta este un fapt. Dar asta nu înseamnă că nimeni altcineva nu are o şansă. Întotdeauna am o şansă, la fiecare turneu, şi mai ales aici”, a afirmat Djokovic.

Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026

Sârbul a câştigat Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, de zece ori de la prima sa apariţie după calificările din 2005.

“Se vorbeşte mult despre al 25-lea titlu, dar sunt concentrat pe mine, pe ceea ce am realizat, nu pe ceea ce aş putea realiza. Sper să ajung acolo (la al 25-lea titlu), dar 24 nu este deloc o cifră de neglijat. Trebuie să apreciez acest lucru şi să-mi amintesc de cariera mea incredibilă. Asta îmi permite, de asemenea, să mă eliberez de presiunea inutilă.

Evident, există întotdeauna presiune şi aşteptări, dar nu trebuie să intru în capcana mentală de “totul sau nimic” sau “acum ori niciodată” pentru a mă motiva, nu cred că asta mă ajută să joc la maxim. Ştiu că atunci când sunt sănătos, când pot pune toate piesele puzzle-ului laolaltă în ziua respectivă, pot învinge pe oricine”, a spus numărul 4 mondial, amintind că l-a eliminat pe Carlos Alcaraz în sferturile de finală de la Melbourne anul trecut.