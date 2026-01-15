Roger Federer vrea ca Alcaraz să doboare la Australian Open recordul lui Rafael Nadal: "Ar fi o nebunie" - Antena Sport

Fostul star al tenisului mondial, elveţianul Roger Federer, susţine tentativa lui Carlos Alcaraz de a câştiga turneul Australian Open şi de a deveni cel mai tânăr jucător din toate timpurile care s-a impus în cele patru turnee de Grand Slam, scrie DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alcaraz, 22 de ani, are deja în palmares câte două succese la Roland Garros, Wimbledon şi US Open, dar la Australian Open nu a trecut mai departe de sferturi până acum. Recordul pentru Career Grand Slam e deținut de Rafael Nadal, care a reușit performanța respectivă la 24 de ani și 101 zile după ce s-a impus la US Open 2010.

Federer vrea să îl vadă pe Alcaraz campion la Australian Open

Federer avea 27 de ani când a câştigat în sfârşit primul şi singurul său titlu la Roland Garros, care s-a adăugat victoriilor de la Australian Open (6), Wimbledon (8) şi US Open (5):

“Aceste lucruri sunt dificile, dar la vârsta lui fragedă, să poată finaliza toate Grand Slam-urile ar fi o nebunie.

Să vedem dacă este capabil să facă o nebunie săptămâna aceasta şi sper să o facă, pentru că pentru joc ar fi un moment incredibil de special, dar mai sunt încă o sută şi ceva de jucători care spun: «Nu suntem de acord cu aceste planuri», aşa că vor face tot posibilul să-l oprească“.