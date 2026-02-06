Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului - Antena Sport

Home | Tenis | Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului

Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului

Daniel Işvanca Publicat: 6 februarie 2026, 20:08

Comentarii
Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului

Emma Răducanu / Profimedia

Emma Răducanu este prima finalistă a ediției din acest an a Transylvania Open. Sportiva din Marea Britanie a trecut în penultimul act al competiției de ucraineanca Oleksandra Oliynykova, una dintre surprizele de la acest turneu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două au oferit un meci spectaculos celor aflați în Sala BT Arena din Cluj-Napoca. Locul în finală a fost decis după mai bine de două ore și jumătate de joc.

Emma Răducanu, victoria cu Oleksandra Oliynykova

Emma Răducanu a obținut prezența în finala turneului Transylvania Open, după un duel „încins” în faza semifinalelor, contra ucrainencei Oleksandra Oliynykova.

Clasată pe locul 30 în ierarhia WTA, britanica s-a impus în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 49 de minute.

În marea finală de la Cluj-Napoca, campioana din 2021 de la US Open va întâlni câștigătoarea duelului dintre Sorana Cîrstea (36 WTA) și Daria Snigur (144 WTA).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia
Observator
Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
20:06
Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă
20:00
LIVE TEXTRapid – Petrolul 0-0. “Primvs derby” în Giuleşti
19:56
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”
19:52
VIDEODarius Olaru a dat lovitura! Veste extraordinară pentru căpitanul de la FCSB
19:51
“Nu ştiu ce e în capul unora” Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu!
19:29
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer