Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului - Antena Sport

Emma Răducanu este prima finalistă a ediției din acest an a Transylvania Open. Sportiva din Marea Britanie a trecut în penultimul act al competiției de ucraineanca Oleksandra Oliynykova, una dintre surprizele de la acest turneu.

Cele două au oferit un meci spectaculos celor aflați în Sala BT Arena din Cluj-Napoca. Locul în finală a fost decis după mai bine de două ore și jumătate de joc.

Emma Răducanu, victoria cu Oleksandra Oliynykova

Emma Răducanu a obținut prezența în finala turneului Transylvania Open, după un duel „încins” în faza semifinalelor, contra ucrainencei Oleksandra Oliynykova.

Clasată pe locul 30 în ierarhia WTA, britanica s-a impus în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 49 de minute.

În marea finală de la Cluj-Napoca, campioana din 2021 de la US Open va întâlni câștigătoarea duelului dintre Sorana Cîrstea (36 WTA) și Daria Snigur (144 WTA).