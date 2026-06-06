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Mesajul Soranei Cîrstea, după ce Mirra Andreeva a câștigat Roland Garros: “Copilă…” A bătut-o şi pe ea în sferturi

Radu Constantin Publicat: 6 iunie 2026, 19:00

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Mesajul Soranei Cîrstea, după ce Mirra Andreeva a câștigat Roland Garros: Copilă… A bătut-o şi pe ea în sferturi

Ce a spus Mirra Andreeva după meciul cu Sorana Cîrstea. Foto: Gettyimages

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Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) nu era încă născută când Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a devenit jucătoare profesionistă de tenis. Acum, rusoiaca a reuşit să treacă de Sorana, dar şi să ridice trofeul Roland Garros, după ce s-a impus cu Maja Chwalinska în doar o oră şi 23 de minute.

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În sferturi, Mirra Andreeva a trecut şi de Sorana Cîrstea, 6-3, 6-0. Cu toate acestea, Sorana a ţinut să îi transmită un mesaj, prin intermediul rețelelor de socializare. “Asta mă face foarte fericită. Felicitări, copilă, o meriți!”, a scris românca pe Instagram.

Înaintea duelului din sferturile de finală, atât Cîrstea, cât și Andreeva au oferit declaraţii de apreciere una faţă de alta. Mai mult, cele două sportive s-au antrenat împreună, iar între ele s-a legat o relaţie de prietenie.

„O ador pe Mirra. Este o fată minunată și are o echipă extraordinară. De la antrenor până la fizioterapeut, toți sunt oameni minunați și mă bucur că este înconjurată de persoane bune”, a declarat tenismena de pe locul 18 mondial, la conferința de presă de după eliminarea de la Roland Garros.

„Este o binecuvântare pentru sport. Este dulce, este bună, este drăguță și, în același timp, are personalitate și este amuzantă. Joacă un tenis uimitor. Cred că are tot ceea ce și-ar putea dori cineva la vârsta ei și o ador. Mi-ar plăcea să câștige acest turneu”, a mai spus Sorana.

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