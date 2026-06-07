Flavio Cobolli – Alexander Zverev e ACUM. Luptă uriaşă în marea finală de la Roland Garros

Cobolli a ajuns în prima sa semifinală de Grand Slam după ce l-a învins în patru seturi pe Felix Auger-Aliassime, cap de serie numărul patru.

Acum îl va înfrunta pe Zverev pentru a cincea oară (1-3), iar câştigătorul va obţine primul său titlu de Grand Slam.

Acces „prioritar” la v ânzarea biletelor în 2027 pentru spectatorii care au fost priva ţi de semifinala Cobolli – Arnaldi

Deţinătorii de bilete pentru a doua semifinală de simplu masculin de la Roland-Garros, care nu a avut loc vineri după retragerea în ultimul moment a lui Matteo Arnaldi, vor avea acces „prioritar” la biletele pentru ediţia din 2027, au anunţat duminică organizatorii turneului.

În semifinale contra compatriotului său Flavio Cobolli (locul 14 mondial), jucătorul italian (locul 104 mondial) s-a retras cu puţin timp înainte de începerea meciului din cauza unui „virus”, potrivit unui comunicat al Federaţiei Franceze de Tenis (FFT), care organizează Roland-Garros. FFT a indicat ulterior că deţinătorii de bilete vor primi rambursări integrale.

Duminică, Gilles Moretton, preşedintele celei de-a doua mari federaţii sportive din Franţa, a clarificat că „deţinătorii de bilete vor avea acces prioritar la vânzarea de bilete pentru ediţia din 2027”.

Cu doar câteva ore înainte de finala dintre Flavio Cobolli şi numărul 3 mondial, Alexander Zverev, şeful Federaţiei Franceze de Tenis (FFT) a indicat, de asemenea, că organizatorii se aşteaptă la un nou record de prezenţă la Roland Garros.

După cei 687.249 de spectatori primiţi la Roland Garros în 2025, Moretton a declarat că pragul de 727.000 de vizitatori va fi depăşit în 2026, ţinând cont şi de cei care au achiziţionat bilete pentru finala masculină programată duminică, la ora 16:00.