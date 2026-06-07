Flavio Cobolli – Alexander Zverev e ACUM. Luptă uriaşă în marea finală de la Roland Garros

Flavio Cobolli îl va înfrunta pe germanul Alexander Zverev în finala masculină de la Roland Garros. Meciul are loc duminică, de la ora 16:25.
Câştigător a 24 de titluri ATP, inclusiv şapte turnee ATP Masters 1.000, cele mai prestigioase după cele de Grand Slam, germanul conduce cu 3-1 în meciurile directe împotriva lui Cobolli.
Flavio Cobolli – Alexander Zverev, finala de la Roland Garros
Update 16:25. A început meciul dintre Cobboli şi Zverev.
Cobolli. Zverev. It’s now. #RolandGarros pic.twitter.com/0rYIWFM4ZF
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
Ştirea iniţială.
Zverev a fost la un set distanţă de titlu la Paris în 2024 şi a terminat, de asemenea, pe locul doi la US Open în 2020 şi la Australian Open anul trecut. Acum, are din nou şansa primului Grand Slam al carierei.
Cobolli a ajuns în prima sa semifinală de Grand Slam după ce l-a învins în patru seturi pe Felix Auger-Aliassime, cap de serie numărul patru.
Acum îl va înfrunta pe Zverev pentru a cincea oară (1-3), iar câştigătorul va obţine primul său titlu de Grand Slam.
Acces „prioritar” la vânzarea biletelor în 2027 pentru spectatorii care au fost privaţi de semifinala Cobolli – Arnaldi
Deţinătorii de bilete pentru a doua semifinală de simplu masculin de la Roland-Garros, care nu a avut loc vineri după retragerea în ultimul moment a lui Matteo Arnaldi, vor avea acces „prioritar” la biletele pentru ediţia din 2027, au anunţat duminică organizatorii turneului.
În semifinale contra compatriotului său Flavio Cobolli (locul 14 mondial), jucătorul italian (locul 104 mondial) s-a retras cu puţin timp înainte de începerea meciului din cauza unui „virus”, potrivit unui comunicat al Federaţiei Franceze de Tenis (FFT), care organizează Roland-Garros. FFT a indicat ulterior că deţinătorii de bilete vor primi rambursări integrale.
Duminică, Gilles Moretton, preşedintele celei de-a doua mari federaţii sportive din Franţa, a clarificat că „deţinătorii de bilete vor avea acces prioritar la vânzarea de bilete pentru ediţia din 2027”.
Cu doar câteva ore înainte de finala dintre Flavio Cobolli şi numărul 3 mondial, Alexander Zverev, şeful Federaţiei Franceze de Tenis (FFT) a indicat, de asemenea, că organizatorii se aşteaptă la un nou record de prezenţă la Roland Garros.
După cei 687.249 de spectatori primiţi la Roland Garros în 2025, Moretton a declarat că pragul de 727.000 de vizitatori va fi depăşit în 2026, ţinând cont şi de cei care au achiziţionat bilete pentru finala masculină programată duminică, la ora 16:00.
- VIDEO. Moment controversat după finala Roland Garros. A afişat steagul Rusiei şi reacţia a venit imediat
- Mirra Andreeva, mesaj special după finala Roland Garros: “Pot să fiu dificilă uneori”
- Mesajul Soranei Cîrstea, după ce Mirra Andreeva a câștigat Roland Garros: “Copilă…” A bătut-o şi pe ea în sferturi
- Maja Chwalinska i-a făcut pe toţi să râdă după finala de la Roland Garros: “Mirra e de vină!”
- Mirra Andreeva, campioană la Roland Garros. Victorie clară în finală cu Maja Chwalinska