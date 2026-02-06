Fantastic! Sorana Cîrstea a „distrus-o” pe Daria Snigur și s-a calificat în finala Transylvania Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea și-a continuat vineri parcursul fantastic de la Transylvania Open, iar românca a obținut o calificare la pas în ultimul act al competiției desfășurate la Cluj-Napoca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Reprezentata României a făcut instrucție cu Daria Snigur și o va înfrunta pe Emma Răducanu în marea finală, după ce britanica a muncit din greu pentru a trece de Oleksandra Oliynykova.

Sorana Cîrstea, victorie la pas cu Daria Snigur. Urmează duel cu Emma Răducanu

Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului Transylvania Open, după o reprezentație de forță în faza semifinalelor, acolo unde a trecut de ucraineanca Daria Snigur, ocupanta locului 144 WTA.

Sportiva din România s-a impus în două seturi, scor 6-0, 6-3, la capătul unui meci ce a durat 57 de minute. Sorana și-a dominat adversara din toate punctele de vedere și s-a calificat „en fanfare” mai departe.

În ultimul act al competiției de la Cluj-Napoca, jucătoarea clasată pe locul 36 în ierarhia mondială o va întâlni pe Emma Răducanu, cea care a trecut în penultimul act al turneului de Oleksandra Oliynykova, scor 7-5, 3-6, 6-3.