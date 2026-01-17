Gabriela Ruse, prima româncă ce joacă în primul tur la Australian Open 2026! Când are loc meciul - Antena Sport

Închide meniul
Gabriela Ruse, prima româncă ce joacă în primul tur la Australian Open 2026! Când are loc meciul

Tenis

Gabriela Ruse, prima româncă ce joacă în primul tur la Australian Open 2026! Când are loc meciul

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 13:06

Gabriela Ruse, prima româncă ce joacă în primul tur la Australian Open 2026! Când are loc meciul

Gabriela Ruse la US Open 2025 / Profimedia Images

Jucătoarea Gabriela Ruse va evolua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

Ruse (28 de ani), locul 79 mondial, va evolua în primul tur contra sportivei ucrainene Daiana Iastremska (25 de ani), ocupanta poziţiei 27 în eirarhia WTA.

Gabriela Ruse, prima româncă ce joacă în primul tur la Australian Open 2026

Meciul este primul programat pe ANZ Arena, începând cu ora 02.00.

Jucătoarea română conduce cu 3-0 la întâlnirile directe cu sportiva din Ucraina.

Tot pe tabloul principal la Australian Open se mai află Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea.

Cristian, locul 37 mondial, va evolua cu sportiva cehă Karolina Muchova, cap de serie 19, în timp ce Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va întâlni pe germanca Eva Lys, locul 39 mondial.

 

Sursa: news.ro

