Fiul lui Ion Ţiriac a intervenit, după şocul furnizat de Jannik Sinner la Roland Garros. Liderul ATP a fost eliminat în turul secund de Juan Manuel Cerundolo, scor 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.
Jannik Sinner a condus cu 2-0 la seturi şi 5-1, însă s-a prăbuşit din cauza problemelor medicale, accentuate şi de căldura sufocantă de la Paris.
Fiul lui Ion Ţiriac, intervenţie furibundă după şocul furnizat de Jannik Sinner la Roland Garros
La scorul de 5-4, 0-40, în setul trei, pe propriul serviciu, Jannik Sinner a cerut intervenţia medicilor, care l-au consultat pe teren timp de 10 minute. Acesta a decis să continue meciul, fiind vizibil slăbit.
După eliminarea lui Jannik Sinner de la Roland Garros, Alexandru Ion Ţiriac a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Instagram, ataşând şi o imagine cu italianul.
“Mi-aș dori ca WADA să nu acorde nicio derogare privind utilizarea substanțelor interzise și ilegale niciunui jucător”, a transmis Alexandru Ion Ţiriac, pe pagina sa de Instagram.
Mesajul fiului lui Ion Ţiriac face referire la scandalul uriaş în care a fost implicat Jannik Sinner. În 2024, el a fost depistat cu o substanţă interzisă, clostebol, însă în martie 2025, a ajuns la un acord cu WADA.
În urma acestui acord, Sinner a primit o suspendare de doar trei luni. El a demonstrat că substanţa interzisă a ajuns în corpul său prin intermediul unui membru din staff-ul medical.
De-a lungul timpului, Alexandru Ion Ţiriac a mai avut reacţii dure cu privire la scandalurile din tenis. Serena Williams s-a plâns de cum a fost tratat cazul lui Jannik Sinner, iar fiul miliardarului român a avut o nouă intervenţie dură.
“Fii o fată bună și dispari o dată pentru totdeauna. Autoproclamată Regină, care nu a jucat curat nicio zi în viața ei”, a transmis la momentul respectiv Alexandru Ion Ţiriac, pe Instagram.
