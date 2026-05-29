Fiul lui Ion Ţiriac, intervenţie furibundă după şocul furnizat de Jannik Sinner la Roland Garros

Fiul lui Ion Ţiriac a intervenit, după şocul furnizat de Jannik Sinner la Roland Garros. Liderul ATP a fost eliminat în turul secund de Juan Manuel Cerundolo, scor 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.

Jannik Sinner a condus cu 2-0 la seturi şi 5-1, însă s-a prăbuşit din cauza problemelor medicale, accentuate şi de căldura sufocantă de la Paris.

La scorul de 5-4, 0-40, în setul trei, pe propriul serviciu, Jannik Sinner a cerut intervenţia medicilor, care l-au consultat pe teren timp de 10 minute. Acesta a decis să continue meciul, fiind vizibil slăbit.

După eliminarea lui Jannik Sinner de la Roland Garros, Alexandru Ion Ţiriac a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Instagram, ataşând şi o imagine cu italianul.

“Mi-aș dori ca WADA să nu acorde nicio derogare privind utilizarea substanțelor interzise și ilegale niciunui jucător”, a transmis Alexandru Ion Ţiriac, pe pagina sa de Instagram.