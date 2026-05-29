Fiul lui Ion Ţiriac, intervenţie furibundă după şocul furnizat de Jannik Sinner la Roland Garros

Viviana Moraru Publicat: 29 mai 2026, 13:45

Alexandru Ion Ţiriac/ Instagram

Fiul lui Ion Ţiriac a intervenit, după şocul furnizat de Jannik Sinner la Roland Garros. Liderul ATP a fost eliminat în turul secund de Juan Manuel Cerundolo, scor 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.

Jannik Sinner a condus cu 2-0 la seturi şi 5-1, însă s-a prăbuşit din cauza problemelor medicale, accentuate şi de căldura sufocantă de la Paris.

La scorul de 5-4, 0-40, în setul trei, pe propriul serviciu, Jannik Sinner a cerut intervenţia medicilor, care l-au consultat pe teren timp de 10 minute. Acesta a decis să continue meciul, fiind vizibil slăbit.

După eliminarea lui Jannik Sinner de la Roland Garros, Alexandru Ion Ţiriac a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Instagram, ataşând şi o imagine cu italianul.

“Mi-aș dori ca WADA să nu acorde nicio derogare privind utilizarea substanțelor interzise și ilegale niciunui jucător”, a transmis Alexandru Ion Ţiriac, pe pagina sa de Instagram.

Mesajul postat de Alexandru Ion Ţiriac, după eliminarea lui Jannik Sinner de la Roland Garros/ Instagram

Mesajul fiului lui Ion Ţiriac face referire la scandalul uriaş în care a fost implicat Jannik Sinner. În 2024, el a fost depistat cu o substanţă interzisă, clostebol, însă în martie 2025, a ajuns la un acord cu WADA.

În urma acestui acord, Sinner a primit o suspendare de doar trei luni. El a demonstrat că substanţa interzisă a ajuns în corpul său prin intermediul unui membru din staff-ul medical.

De-a lungul timpului, Alexandru Ion Ţiriac a mai avut reacţii dure cu privire la scandalurile din tenis. Serena Williams s-a plâns de cum a fost tratat cazul lui Jannik Sinner, iar fiul miliardarului român a avut o nouă intervenţie dură.

Fii o fată bună și dispari o dată pentru totdeauna. Autoproclamată Regină, care nu a jucat curat nicio zi în viața ei”, a transmis la momentul respectiv Alexandru Ion Ţiriac, pe Instagram.

