Decizia luată de Sorana Cîrstea la Roland Garros, înaintea meciului din turul trei

Sorana Cîrstea (36 ani) s-a retras din proba feminină de dublu a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, în care trebuia să joace alături de rusoaica Ana Kalinskaia, potrivit site-ului oficial al competiţiei.

Cîrstea şi Kalinskaia urmau să joace joi cu franţuzoaicele Fiona Ferro/Diane Parry.

Anterior, Gabriela Ruse a renunţat şi ea la proba de dublu, în care o avea ca parteneră pe ucraineanca Marta Kostiuk. Ele au fi trebuit să joace în primul tur împotriva favoritelor numărul trei, Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China).

Cîrstea va juca vineri în turul al treilea la simplu, contra argentiniencei Solana Sierra. Meciul este al doilea de pe terenul 14 din complexul de la Paris, urmând să se dispute în jurul orei 14:00.

Performanța reușită de Sorana Cîrstea la Roland Garros

Sorana Cîrstea (36 de ani) e în turul 3 de la Roland Garros şi a ajuns acolo după o victorie scurtă, 6-3, 6-0 cu Eva Lys, în urma unui meci ce a durat un pic peste o oră.