Sorana Cîrstea și performanța remarcabilă stabilită la Roland Garros! Ce bornă a stabilit românca

Daniel Işvanca Publicat: 29 mai 2026, 18:10

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea este jucătoarea momentului în tenisul feminin, după victoria fantastică obținută în turul al treilea la Roland Garros, în fața Solanei Sierra, scor 6-0, 6-0.

Sportiva noastră s-a calificat mai departe în faza optimilor și a stabilit o performanță unică la turneul de Grand Slam din Paris. A doborât un record care data de la ediția de anul trecut.

Sorana Cîrstea a făcut un meci fantastic vineri și s-a calificat cu un dublu 6-0 în faza optimilor de finală, fiind la un singur joc distanță de a-și egala performanța stabilită acum 17 ani.

Cea mai bine clasată jucătoare a României a devenit cea mai vârstnică sportivă din circuit care reușește o victorie cu dublu 6-0 pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam.

La 36 ani și 47 de zile, Sorana a depășit recordul stabilit de Victoria Azarenka, care reușișe o performanță similară la ediția de anul trecut, când avea 35 de ani și 298 de zile.

