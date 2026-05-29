Sorana Cîrstea și performanța remarcabilă stabilită la Roland Garros! Ce bornă a stabilit românca

Sorana Cîrstea este jucătoarea momentului în tenisul feminin, după victoria fantastică obținută în turul al treilea la Roland Garros, în fața Solanei Sierra, scor 6-0, 6-0.
Sportiva noastră s-a calificat mai departe în faza optimilor și a stabilit o performanță unică la turneul de Grand Slam din Paris. A doborât un record care data de la ediția de anul trecut.
Sorana Cîrstea, bornă remarcabilă la Roland Garros
Sorana Cîrstea a făcut un meci fantastic vineri și s-a calificat cu un dublu 6-0 în faza optimilor de finală, fiind la un singur joc distanță de a-și egala performanța stabilită acum 17 ani.
Cea mai bine clasată jucătoare a României a devenit cea mai vârstnică sportivă din circuit care reușește o victorie cu dublu 6-0 pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam.
La 36 ani și 47 de zile, Sorana a depășit recordul stabilit de Victoria Azarenka, care reușișe o performanță similară la ediția de anul trecut, când avea 35 de ani și 298 de zile.
0 – Sorana Cirstea is the oldest player in the Open Era to claim a 6-0 6-0 win in a Grand Slam main draw. Lecturer.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/qLMjDF7nvS
— OptaAce (@OptaAce) May 29, 2026
