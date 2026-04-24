Sorana Cîrstea, calificare la pas în turul al treilea la Madrid! A învins locul 262 WTA

Sorana Cîrstea este a doua româncă ce și-a asigurat calificarea în turul al treilea la turneul WTA de la Madrid, după ce a învins-o în două seturi pe italianca Tyra Caterina Grant.
Cea mai bine clasată jucătoare a României a avut nevoie de o oră și 26 de minute pentru a avansa mai departe în turul următor, setul secund fiind decis la tiebreak.
Sorana Cîrstea, victorie cu Tyra Caterina Grant
Sorana Cîrstea a făcut un meci solid în turul al doilea la WTA Madrid și a învins-o în două seturi pe Tyra Caterina Grant, ocupanta locului 262 mondial.
Sportiva noastră s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6(5), la capătul unui meci care a durat o oră și 26 de minute. Pentru această victorie, Sorana și-a asigurat un cec în valoare de €54,110.
În faza următoare a competiției, Sorana ar putea avea un adversar de calibru: Coco Gauff. Cele două s-au mai întâlnit recent și la turneul de la Miami, acolo unde jucătoarea din SUA a avut câștig de cauză.
