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Serena Williams a revenit cu victorie la dublu, după patru ani de absenţă

Radu Constantin Publicat: 9 iunie 2026, 21:45

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Serena Williams a revenit cu victorie la dublu, după patru ani de absenţă

Serena Williams. Foto: Hepta

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Serena Williams, campioana cu 23 de titluri de Grand Slam la simplu, a revenit pe terenuri cu o victorie la dublu, după o absenţă de patru ani.

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Serena, în vârstă de 44 de ani, a jucat alături de Victoria Mboko, din Canada, în primul tur la dublu la Queen’s Club. Cele două s-au impus, scor 7-6 (2), 6-2, în faţa perechii formată din americanca Nicole Melichar-Martinez şi neozeelandeza Erin Routliffe.

Serena Williams, mamă a doi copii, nu a mai jucat în circuit de la înfrângerea suferită în turul al treilea al US Open, la 2 septembrie 2022, în faţa australiencei Ajla Tomljanovic. Cu o zi înainte, ea disputase ultimul său meci de dublu, alături de sora sa mai mare, Venus, care s-a soldat cu o înfrângere.

 

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