Gabriela Ruse s-a calificat în optimi la ‘s-Hertogenbosch! Suma pe care o va primi pentru victorie

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la ‘s-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, marți, după ce a învins-o pe germanca Tamara Korpatsch cu 6-4, 7-6 (7/5).

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Ruse (28 ani, 88 WTA) a obținut victoria după două ore de joc (2 h 03 min), în care a reușit 3 ași, dar a comis și 9 duble greșeli.

Gabriela Ruse, victorie în două seturi cu Tamara Korpatsch

Românca are acum 4-1 în meciurile directe cu Korpatsch (31 ani, 79 WTA), singura victorie a adversarei venind în finala de la Transylvania Open în 2023, cu 6-3, 6-4.

Gabriela Ruse și-a asigurat un cec de 4.000 de euro și 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe belgianca Elise Mertens, campioana de anul trecut și a treia favorită de anul acesta, care a dispus cu 6-1, 6-2 de canadianca de origine română Bianca Andreescu.

Mertens (30 ani, 22 WTA) are 4-0 în meciurile directe cu Ruse, inclusiv în finala de anul trecut de la ‘s-Hertogenbosch, cu 6-3, 7-6 (7/4).