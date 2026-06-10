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George Cosac a câștigat un nou mandat la conducerea Federației Române de Tenis. Succes categoric la alegeri

Viviana Moraru Publicat: 10 iunie 2026, 16:25

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George Cosac a câștigat un nou mandat la conducerea Federației Române de Tenis. Succes categoric la alegeri

George Cosac, la un eveniment/ Sport Pictures

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Preşedintele în exerciţiu George Cosac a câştigat, miercuri, un nou mandat la conducerea Federaţiei Române de Tenis la alegerile care s-au desfăşurat în cadrul Adunării Generale organizate la Centrul Naţional de Tenis din Capitală.

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Deşi la alegerile din 16 aprilie 2026, amânate din lipsa de cvorum a Adunării Generale, au fost depuse şapte candidaturi, George Cosac, Răzvan Itu, Dumitru Hărădău, Tudor Napoleon Spartacus Iacov, Silviu Cristian Matei, Ion Şerban şi Marius Daniel Vecerdea, în cele din urmă pe buletinul de vot de miercuri au rămas doar trei nume. Este vorba despre George Cosac, Dumitru Hărădău şi Silviu Cristian Matei, restul de patru candidaţi fie absentând, fie retrăgându-se din cursa electorală.

George Cosac a câștigat un nou mandat la conducerea Federației Române de Tenis

Numărul membrilor afiliaţi ai Federaţiei Române de Tenis a crescut la 307 după înregistrarea în Registrul Federaţiilor de la tribunal a cluburilor care întruneau condiţiile legale. 53 dintre cele 307 cluburi, deşi înregistrate la tribunal, nu au drept de vot pentru neplata cotizaţiei anuale. Astfel, la Adunarea Generală de miercuri au fost prezente 204 cluburi dintre cele 254 cu drept de vot.

În aceste condiţii, George Cosac a fost votat de 159 de membri afiliaţi, în timp ce Silviu Cristian Matei a primit 27 din sufragii, iar Dumitru Hărădău 3. Comisia de organizare a anunţat că a înmânat 200 de buletine de vot. Dintre acestea 10 au fost anulate, iar unul nu a fost depus în urnă.

Ultimele alegeri pentru preşedinţia Federaţiei Române de Tenis s-au desfăşurat la 10 februarie 2023 şi au fost câştigate de George Cosac cu 142 de voturi din cei 157 de membri afiliaţi prezenţi. Cosac a ajuns la patru mandate în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, fiind ales anterior în 2013 şi 2017.

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În ultimii ani, alegerile la Federaţiei Române de Tenis au fost în mai multe rânduri contestate din cauza unor probleme juridice privind înregistrarea membrilor afiliaţi la tribunal. De asemenea, o perioadă de timp Ministerul Tineretului şi Sportului a întrerupt finanţarea FRT, iar anumite Adunări Generale au fost anulate sau amânate ca urmare a lipsei de cvorum.

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