Simona Halep a câștigat titlul de la Roland Garros în urmă cu opt ani. Pe 9 iunie 2018, românca o învingea pe Sloane Stephens, în ultimul act de la Paris. Acesta era primul trofeu de Grand Slam câștigat de Halep, la a patra încercare.

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Românca mai disputase două finale pe zgura pariziană, cu Maria Sharapova (2014) și Jelena Ostapenko (2017). De asemenea, ea pierduse și ultimul act de la Australian Open din 2018, atunci când a fost învinsă de Caroline Wozniacki.

Simona Halep, mesaj emoționant la 8 ani după ce a câștigat Roland Garros: “Ziua în care visul meu a devenit realitate”

Acum, la opt ani de la marele succes de la Roland Garros, Halep a postat pe contul său de Instagram un mesaj prin care a rememorat trăirile de la acel turneu în care “visul a devenit realitate”:

“9 iunie 2018. Ziua în care visul meu a devenit realitate.

Câștigarea primului meu titlu de Grand Slam la Roland Garros a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. A fost răsplata pentru ani de muncă, sacrificii, obstacole și pentru faptul că nu am renunțat niciodată.