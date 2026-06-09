Simona Halep a câștigat titlul de la Roland Garros în urmă cu opt ani. Pe 9 iunie 2018, românca o învingea pe Sloane Stephens, în ultimul act de la Paris. Acesta era primul trofeu de Grand Slam câștigat de Halep, la a patra încercare.
Românca mai disputase două finale pe zgura pariziană, cu Maria Sharapova (2014) și Jelena Ostapenko (2017). De asemenea, ea pierduse și ultimul act de la Australian Open din 2018, atunci când a fost învinsă de Caroline Wozniacki.
Simona Halep, mesaj emoționant la 8 ani după ce a câștigat Roland Garros: “Ziua în care visul meu a devenit realitate”
Acum, la opt ani de la marele succes de la Roland Garros, Halep a postat pe contul său de Instagram un mesaj prin care a rememorat trăirile de la acel turneu în care “visul a devenit realitate”:
“9 iunie 2018. Ziua în care visul meu a devenit realitate.
Câștigarea primului meu titlu de Grand Slam la Roland Garros a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. A fost răsplata pentru ani de muncă, sacrificii, obstacole și pentru faptul că nu am renunțat niciodată.
Opt ani mai târziu, privesc în urmă cu recunoștință pentru tot ceea ce mi-a oferit tenisul și pentru toți oamenii care au făcut parte din această călătorie.
Acum mă pregătesc pentru un alt moment foarte special: evenimentul meu oficial de retragere, care va avea loc pe 13 iunie, la Sports Festival, în Cluj.
Sunt încântată să revin pe teren alături de Elina Svitolina, Gaël Monfils și Andrei Pavel, avându-i din nou alături pe Darren Cahill și Daniel Dobre.
De asemenea, abia aștept să sărbătoresc acest moment împreună cu fanii, familia mea, prietenii și cu atât de mulți oameni care au făcut parte din parcursul meu. Ne vedem sâmbătă”, a postat Simona Halep, pe contul său de Instagram.
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