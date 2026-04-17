Sorana Cîrstea este fantastică! Prima rachetă a României este în semifinalele WTA Rouen

Daniel Işvanca Publicat: 17 aprilie 2026, 22:52

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Profimedia

După ce a jucat sferturi de finală în proba de simplu la WTA Linz, Sorana Cîrstea continuă cursa către câștigarea unui nou titlu, fiind calificată în semifinalele turneului de la Rouen.

Jucătoarea noastră a învins-o în două seturi pe maghiara Anna Bondar, ocupanta locului 65 mondial, aceasta fiind a treia victorie consecutivă pentru prima rachetă a României în meciurile directe.

Cea mai bine clasată jucătoare a noastră s-a impus în două seturi, scor 7-6(2), 6-2, la capătul unui meci ce a durat nu mai puțin de o oră și 41 de minute.

În penultimul act al competiției, Sorana va da peste ucraineanca Veronika Podrez (209 WTA), cea care a produs o surpriză mare în sferturi, eliminând-o pe Katie Boulter (64 WTA), scor 6-4, 6-1. Pentru prezența în semifinale, Cîrstea va fi recompensată cu un cec în valoare de €10,723.

