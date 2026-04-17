Sorana Cîrstea este fantastică! Prima rachetă a României este în semifinalele WTA Rouen

După ce a jucat sferturi de finală în proba de simplu la WTA Linz, Sorana Cîrstea continuă cursa către câștigarea unui nou titlu, fiind calificată în semifinalele turneului de la Rouen.
Jucătoarea noastră a învins-o în două seturi pe maghiara Anna Bondar, ocupanta locului 65 mondial, aceasta fiind a treia victorie consecutivă pentru prima rachetă a României în meciurile directe.
Sorana Cîrstea, victorie cu Anna Bondar în sferturi la Rouen
Sorana Cîrstea este semifinalistă în cadrul probei de simplu la turneul WTA de la Rouen.
Cea mai bine clasată jucătoare a noastră s-a impus în două seturi, scor 7-6(2), 6-2, la capătul unui meci ce a durat nu mai puțin de o oră și 41 de minute.
În penultimul act al competiției, Sorana va da peste ucraineanca Veronika Podrez (209 WTA), cea care a produs o surpriză mare în sferturi, eliminând-o pe Katie Boulter (64 WTA), scor 6-4, 6-1. Pentru prezența în semifinale, Cîrstea va fi recompensată cu un cec în valoare de €10,723.
