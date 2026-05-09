Simona Halep şi Sorana Cîrstea au lăsat rivalitatea deoparte după retragerea Simonei, iar dubla câştigătoare de Grand Slam a avut o reacţie superbă după ce Sori a învins-o pe Aryna Sabalenka, în turul 2 de la Roma.
Jucătoarea de 36 de ani a învins pentru prima oară în carieră în număr unu mondial. A fost 2-6, 6-3, 6-4 şi astfel a venit calificarea în optimi. De asemenea, Cîrstea a pus mâna şi pe un CEC de 80.000 de euro.
Simona Halep, reacţie uriaşă după victoria Soranei Cîrstea în faţa Arynei Sabalenka
“E un rezultat fabulos că a câștigat contra numărului 1 mondial. Sorana mereu a jucat bine și se pare că anul acesta joacă și mai bine.
Poate că a scăpat de presiune și de tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt. O felicit și îi doresc mult succes în continuare“, a spus Halep, citată de prosport.ro.
Recordurile Soranei Cîrstea
Sorana Cîrstea a atins o serie de borne fantastice după ce a reușit să o învingă pe Aryna Sabalenka în turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Roma. Veterana de 36 de ani a intrat în istoria tenisului odată cu succesul contra bielorusei care se află pe primul loc în ierarhia WTA.
Odată cu succesul fabulos de la Foro Italico, Cîrstea a bifat o serie de realizări fantastice care se leagă de vârsta sa.
De când ierarhiile WTA au fost apărut în premieră în 1975, românca de 36 de ani și 28 de zile a devenit cea mai în vârstă tenismenă care reușește să învingă numărul 1 mondial pe zgură, să revină de la 0-1 într-un meci cu numărul 1 mondial şi să obţină prima ei victorie în faţa unui lider mondial.
În plus, pe același principiu, de când clasamentul WTA a fost publicat pentru prima dată, Cîrstea a devenit a cincea cea mai în vârstă tenismenă care să obțină o victorie contra liderului mondial. Pe primul loc se află Serena Williams, care a reușit asta la 37 de ani și 110 zile.
