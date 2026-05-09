Simona Halep, reacţie uriaşă după victoria Soranei Cîrstea în faţa Arynei Sabalenka: “E un rezultat fabulos”

Simona Halep şi Sorana Cîrstea au lăsat rivalitatea deoparte după retragerea Simonei, iar dubla câştigătoare de Grand Slam a avut o reacţie superbă după ce Sori a învins-o pe Aryna Sabalenka, în turul 2 de la Roma.

Jucătoarea de 36 de ani a învins pentru prima oară în carieră în număr unu mondial. A fost 2-6, 6-3, 6-4 şi astfel a venit calificarea în optimi. De asemenea, Cîrstea a pus mâna şi pe un CEC de 80.000 de euro.

“E un rezultat fabulos că a câștigat contra numărului 1 mondial. Sorana mereu a jucat bine și se pare că anul acesta joacă și mai bine.

Poate că a scăpat de presiune și de tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt. O felicit și îi doresc mult succes în continuare“, a spus Halep, citată de prosport.ro.