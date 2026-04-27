Un nou scandal la Madrid! Elena Rybakina a răbufnit: “Sistemul este greşit, asta nu e o glumă”

Elena Rybakina a declarat că nu are încredere în sistemul electronic de detectare a mingilor la linie de la Madrid Open, în urma unei decizii contestate din meciul câştigat în trei seturi împotriva lui Zheng Qinwen, duminică.

Jucătoarea din Kazahstan a protestat la arbitru după ce lui Zheng i s-a acordat un as la un serviciu, în momentul în care jucătoarea chineză conducea cu 30-0 şi era condusă cu 4-3 în setul al doilea.

Elena Rybakina, revoltată de sistemul electronic de la Madrid: “Nu am deloc încredere”

Rybakina, care a câştigat în final cu 4-6, 6-4, 6-3, a arătat spre marcaj şi i-a cerut arbitrului Julie Kjendlie să coboare pentru a-l verifica pe terenul de zgură, dar oficialul a spus că nu poate face acest lucru.

„Sistemul este greşit, asta nu e o glumă”, i-a spus Rybakina oficialului, care a răspuns că trebuie să se bazeze pe sistemul electronic de detectare a liniei.

„Ei bine, cu chestia asta, nu am deloc încredere, pentru că nu era nicio urmă care să se apropie măcar de ceea ce arăta ecranul”, a spus ea.