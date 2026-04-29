Surpriză uriaşă la Madrid! Aryna Sabalenka, eliminată în sferturile de finală

Alex Masgras Publicat: 29 aprilie 2026, 9:40

Aryna Sabalenka / Getty Images

Neînvinsă de la începutul anului, numărul 1 mondial Aryna Sabalenka a fost eliminată marţi în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Madrid de americanca Hailey Baptiste (32 WTA), care s-a impus cu 2-6, 6-2, 7-6 (8/6) după mai bine de 2 ore şi 30 de minute de joc.

Jucătoarea din Belarus, în vârstă de 27 de ani şi deţinătoare a titlului, a câştigat primul set destul de uşor, dar a ratat complet al doilea set, cedând de trei ori pe serviciul, său şi nu a reuşit să valorifice niciuna dintre cele şase mingi de meci din setul al treilea.

Cvadrupla câştigătoare de Grand Slam avusese deja dificultăţi în runda precedentă împotriva japonezei Naomi Osaka (locul 15), 6-7 (1/7), 6-3, 6-2, pe care a dominat-o în cele din urmă după 2 ore şi 20 de minute de luptă.

La 24 de ani, Hailey Baptiste, care nu are niciun titlu la simplu în circuit, o va înfrunta în semifinale pe rusoaica Mirra Andreeva, nr. 9 mondial, care a învins-o pe sportiva canadiană Leylah Fernandez (nr. 24) cu 7-6 (7/1), 6-3.

