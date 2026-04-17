Carlos Alcaraz nu va juca la Mastersul de la Madrid! Anunțul făcut de iberic

Carlos Alcaraz are în continuare probleme medicale și va rata și prezența la Mastersul de la Madrid. După ce Novak Djokovic a confirmat că nu va participa la turneul din capitala Spaniei, a venit și anunțul finalistului de la Monte Carlo.
Chinuit în continuare de problemele la încheietura mâinii drepte, fostul lider mondial a făcut anunțul oficial vineri. Pentru moment, nu se știe cât va dura recuperarea sa.
Carlos Alcaraz și-a anunțat retragerea de la ATP Madrid
La meciul de deschidere de la Barcelona contra finlandezului Otto Virtanen, Carlos Alcaraz a solicitat intervenția medicilor din cauza unei dureri la încheietura mâinii drepte. Din acest motiv, acesta s-a retras de la turneu.
Deși se zvonea că ibericul va reveni la Madrid, anunțul făcut vineri de Alcaraz a dat planurile peste cap. El a pierdut recent finala turneului de la Monte Carlo și implicit primul loc din ierarhia ATP.
„Este o accidentare mai gravă decât ne aşteptam şi trebuie să-mi ascult corpul. Cu mare tristeţe trebuie să mă întorc acasă, să fiu în cea mai bună formă fizică cât mai repede posibil”, a scris acesta pe X.
Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod
— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 17, 2026
