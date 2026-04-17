Carlos Alcaraz nu va juca la Mastersul de la Madrid! Anunțul făcut de iberic

Daniel Işvanca Publicat: 17 aprilie 2026, 19:02

Carlos Alcaraz / Profimedia

Carlos Alcaraz are în continuare probleme medicale și va rata și prezența la Mastersul de la Madrid. După ce Novak Djokovic a confirmat că nu va participa la turneul din capitala Spaniei, a venit și anunțul finalistului de la Monte Carlo.

Chinuit în continuare de problemele la încheietura mâinii drepte, fostul lider mondial a făcut anunțul oficial vineri. Pentru moment, nu se știe cât va dura recuperarea sa.

Carlos Alcaraz și-a anunțat retragerea de la ATP Madrid

La meciul de deschidere de la Barcelona contra finlandezului Otto Virtanen, Carlos Alcaraz a solicitat intervenția medicilor din cauza unei dureri la încheietura mâinii drepte. Din acest motiv, acesta s-a retras de la turneu.

Deși se zvonea că ibericul va reveni la Madrid, anunțul făcut vineri de Alcaraz a dat planurile peste cap. El a pierdut recent finala turneului de la Monte Carlo și implicit primul loc din ierarhia ATP.

„Este o accidentare mai gravă decât ne aşteptam şi trebuie să-mi ascult corpul. Cu mare tristeţe trebuie să mă întorc acasă, să fiu în cea mai bună formă fizică cât mai repede posibil”, a scris acesta pe X.

