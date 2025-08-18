Cum a descris Daniel Pancu revenirea Rapidului din derby-ul cu FCSB: „Jocul greșeală așteaptă” - Antena Sport

Daniel Pancu a reacționat, după ce Rapid a remizat cu FCSB, scor 2-2, în etapa a șasea a Ligii 1. Fostul atacant a dat lovitura de start în meciul de pe Arena Națională, chiar în ziua în care a împlinit 48 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a condus-o pe Rapid cu 2-0, până în minutul 83. Elvir Koljic a fost „eroul” giuleștenilor, reușind să marcheze o „dublă” în minutele 83, respectiv 90+2.

Cum a descris Daniel Pancu revenirea Rapidului din derby-ul cu FCSB

Daniel Pancu a declarat că revenirea celor de la Rapid, din meciul cu FCSB, a fost una „de mare echipă”. Fostul internațional a remarcat jocul excelent prestat de Elvir Koljic, dar și faptul că cele două goluri marcate de giuleșteni au venit în urma greșelilor comise de Siyabonga Ngezana.

„A fost o revenire în stil de mare echipă. FCSB domina mijlocul terenului, a mai avut ocazii, apoi, din senin, vine execuția minunată e lui Koljic.

S-a eliberat de Ngezana ca un vârf autentic, și-a creat spațiu și a avut o execuție minunată. Rapid apoi vine, Ngezana mai face o greșeală foarte mare, dar jocul greșeala așteaptă”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.