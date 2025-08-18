Cum a descris Daniel Pancu revenirea Rapidului din derby-ul cu FCSB: „Jocul greșeală așteaptă” - Antena Sport

Închide meniul
Cum a descris Daniel Pancu revenirea Rapidului din derby-ul cu FCSB: „Jocul greșeală așteaptă”

Publicat: 18 august 2025, 9:42

Cum a descris Daniel Pancu revenirea Rapidului din derby-ul cu FCSB: Jocul greșeală așteaptă”

Daniel Pancu a dat lovitura de start în Rapid - FCSB 2-2/ Sport Pictures

Daniel Pancu a reacționat, după ce Rapid a remizat cu FCSB, scor 2-2, în etapa a șasea a Ligii 1. Fostul atacant a dat lovitura de start în meciul de pe Arena Națională, chiar în ziua în care a împlinit 48 de ani. 

FCSB a condus-o pe Rapid cu 2-0, până în minutul 83. Elvir Koljic a fost „eroul” giuleștenilor, reușind să marcheze o „dublă” în minutele 83, respectiv 90+2. 

Cum a descris Daniel Pancu revenirea Rapidului din derby-ul cu FCSB 

Daniel Pancu a declarat că revenirea celor de la Rapid, din meciul cu FCSB, a fost una „de mare echipă”. Fostul internațional a remarcat jocul excelent prestat de Elvir Koljic, dar și faptul că cele două goluri marcate de giuleșteni au venit în urma greșelilor comise de Siyabonga Ngezana.  

A fost o revenire în stil de mare echipă. FCSB domina mijlocul terenului, a mai avut ocazii, apoi, din senin, vine execuția minunată e lui Koljic. 

S-a eliberat de Ngezana ca un vârf autentic, și-a creat spațiu și a avut o execuție minunată. Rapid apoi vine, Ngezana mai face o greșeală foarte mare, dar jocul greșeala așteaptă”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro. 

Andrei Borza a spus cum a reușit să-l „păcălească” pe Siyabonga Ngezana în Rapid – FCSB 2-2 

Andrei Borza a oferit prima reacție, după ce Rapid a egalat-o în minutul 90+2 pe FCSB, într-un meci încheiat cu scorul de 2-2. Fundașul giuleștenilor a dezvăluit ce s-a întâmplat la faza petrecută în prelungiri, în urma căreia Elvir Koljic a marcat și al doilea gol.  

„Urmăresc meciurile celor de la FCSB și Ngezana nu prea joacă lung, nu-i place asta, îi place să facă fake shot (n.r. să mimeze degajarea). Mă așteptam la asta, am așteptat până în ultima clipă să văd ce face, apoi am avut duel 1 la 1, am luat mingea și am centrat. Nu am vrut să cad, am vrut să continui faza și mă bucur că a marcat Elvir (n.r. Koljic) acolo.  

A fost un rezultat muncit. Prima repriza nu a fost cea mai strălucită, dar ne bucurăm că am luat un punct pe finalul meciului, că am muncit până la capăt. Trebuie să analizăm. Am avut posesia, am construit foarte bine, dar nu am finalizat acțiunile și asta ne-a costat, pentru că făceam numai tranziții. Nu au oprit ei motoarele, ci le-am pornit noi, cu jucătorii de pe bancă, care au intrat excelent. Elvir a marcat două goluri, jucătorii de pe bancă au adus un plus”, a declarat Andrei Borza, conform digisport.ro, după Rapid – FCSB 2-2. 

