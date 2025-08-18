Neymar a început să plângă după umilinţa carierei! Echipa lui Coutinho a învins-o pe Santos cu 6-0 - Antena Sport

Închide meniul
Neymar a început să plângă după umilinţa carierei! Echipa lui Coutinho a învins-o pe Santos cu 6-0
Neymar a început să plângă după umilinţa carierei! Echipa lui Coutinho a învins-o pe Santos cu 6-0

Alex Masgras Publicat: 18 august 2025, 8:56

Neymar plânge, după umilinţa cu Botafogo / Profimedia

Santos, echipa lui Neymar, a suferit o adevărată umilinţă în campionatul Braziliei. Vasco da Gama, echipa la care evoluează Coutinho, fostul star de la Liverpool şi Barcelona, s-a impus cu un neverosimil 6-0.

Dintre cele şase goluri marcate de Vasco da Gama, două au fost marcate chiar de Coutinho. Piton, David, Rayan şi Danilo Pinheiro au marcat celelalte goluri pentru oaspeţi.

Fanii lui Santos s-au revoltat şi şi-au fluierat jucătorii echipei favorite. Nici Neymar nu a scăpat de furia fanilor, cei mai mulţi cerând ca jucătorii care nu au respect faţă de Santos să plece.

După fluierul final, Neymar nu a mai putut fi consolat. El s-a aşezat pe gazon şi a început să plângă, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei sale de până acum. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Această înfrângere vine într-un moment care părea a fi unul bun pentru starul brazilian. În urmă cu câteva zile, el şi-a prelungit contractul cu Santos până la finalul acestui an.

După 19 etape, Santos este într-o situaţie complicată în campionatul Braziliei. Echipa lui Neymar se află pe locul 15, cu 21 de puncte, fiind la doar două puncte distanţă de primul loc retrogradabil.

Neymar, revenire cu scântei la Santos

La finalul lunii iulie, după un alt meci pierdut de Santos, Neymar a intrat în conflict cu un suporter al echipei, după ce a fost făcut mercenar de acesta:

“În febra momentului, e dificil să îți controlezi emoțiile când ești acuzat pe nedrept. Nu mă voi certa niciodată cu suporterii când mă critică pentru ce fac în teren. Au dreptul să spună dacă am jucat bine sau nu. Pot să mă și huiduie. Ce nu pot face însă este să mă insulte cum am fost eu insultat.

Să spui că eu și tatăl meu suntem mercenari, să vorbești de familie, de prieteni. Îmi pare rău, dar e greu să mă controlez. Am venit la Santos pentru a încerca să ajut clubul în cel mai bun mod posibil, pe teren și în afara sa!

În ziua în care suporterii se vor gândi că nu voi mai putea ajuta sau că fac rău clubului în orice mod, voi fi primul care își face bagajele și pleacă. Santos este una dintre cele mai mari pasiuni ale mele, iar atât timp cât am puterea, voi da totul pentru acest club.

Voi alerga, lupta, striga și mă voi și bate dacă e necesar ca să o duc pe Santos unde merită să fie. Salutări, națiune santistă“, a scris brazilianul pe rețelele sociale.

