Neymar a început să plângă după umilinţa carierei! Echipa lui Coutinho a învins-o pe Santos cu 6-0 - Antena Sport

Santos, echipa lui Neymar, a suferit o adevărată umilinţă în campionatul Braziliei. Vasco da Gama, echipa la care evoluează Coutinho, fostul star de la Liverpool şi Barcelona, s-a impus cu un neverosimil 6-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dintre cele şase goluri marcate de Vasco da Gama, două au fost marcate chiar de Coutinho. Piton, David, Rayan şi Danilo Pinheiro au marcat celelalte goluri pentru oaspeţi.

Echipa lui Coutinho l-a umilit pe Neymar! Starul brazilian a început să plângă după Santos – Vasco da Gama 0-6

Fanii lui Santos s-au revoltat şi şi-au fluierat jucătorii echipei favorite. Nici Neymar nu a scăpat de furia fanilor, cei mai mulţi cerând ca jucătorii care nu au respect faţă de Santos să plece.

După fluierul final, Neymar nu a mai putut fi consolat. El s-a aşezat pe gazon şi a început să plângă, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei sale de până acum. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Această înfrângere vine într-un moment care părea a fi unul bun pentru starul brazilian. În urmă cu câteva zile, el şi-a prelungit contractul cu Santos până la finalul acestui an.