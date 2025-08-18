Iga Swiatek - Jasmine Paolini, finala turneului de la Cincinnati! Decizia surprinzătoare luată de organizatori - Antena Sport

Jasmine Paolini şi Iga Swiatek, după finala de la Roland Garros din 2024 / Profimedia

Iga Swiatek şi Jasmine Paolini se vor întâlni în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati, ultimul turneu important înaintea US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Iga Swiatek a trecut de Elena Rybakina în semifinale, în timp ce italianca a trecut de Veronika Kudermetova.

Ultimul act dintre Iga Swiatek şi Jasmine Paolini va avea loc luni spre marţi noapte în România. Nu doar că ultimul act are loc într-o zi neobişnuită, dar organizatorii turneului din Ohio au decis ca finala feminină să fie programată după finala masculină, cea dintre Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, care va începe la ora 22:00, ora României.

Iga Swiatek şi Jasmine Paolini se întâlnesc în finala de la Cincinnati

Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati.

Paolini, locul 9 mondial, o va înfrunta luni pe Iga Swiatek din Polonia, locul 3 mondial, care a trecut de Elena Rîbakina din Kazahstan.

Italianca în vârstă de 29 de ani nu a ajuns niciodată în finala din Ohio. Ea vizează un al treilea titlu WTA 1000 după Dubai în 2024 şi Roma în acest an.