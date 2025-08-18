Iga Swiatek - Jasmine Paolini, finala turneului de la Cincinnati! Decizia surprinzătoare luată de organizatori - Antena Sport

Închide meniul
Iga Swiatek – Jasmine Paolini, finala turneului de la Cincinnati! Decizia surprinzătoare luată de organizatori

Alex Masgras Publicat: 18 august 2025, 9:06

Iga Swiatek – Jasmine Paolini, finala turneului de la Cincinnati! Decizia surprinzătoare luată de organizatori

Jasmine Paolini şi Iga Swiatek, după finala de la Roland Garros din 2024 / Profimedia

Iga Swiatek şi Jasmine Paolini se vor întâlni în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati, ultimul turneu important înaintea US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Iga Swiatek a trecut de Elena Rybakina în semifinale, în timp ce italianca a trecut de Veronika Kudermetova.

Ultimul act dintre Iga Swiatek şi Jasmine Paolini va avea loc luni spre marţi noapte în România. Nu doar că ultimul act are loc într-o zi neobişnuită, dar organizatorii turneului din Ohio au decis ca finala feminină să fie programată după finala masculină, cea dintre Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, care va începe la ora 22:00, ora României.

Iga Swiatek şi Jasmine Paolini se întâlnesc în finala de la Cincinnati

Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati.

Paolini, locul 9 mondial, o va înfrunta luni pe Iga Swiatek din Polonia, locul 3 mondial, care a trecut de Elena Rîbakina din Kazahstan.

Italianca în vârstă de 29 de ani nu a ajuns niciodată în finala din Ohio. Ea vizează un al treilea titlu WTA 1000 după Dubai în 2024 şi Roma în acest an.

Swiatek nu a pierdut niciodată în faţa lui Paolini în cinci întâlniri, inclusiv una în acest sezon pe iarbă, la Bad Homburg.

Finala feminină va începe luni abia la ora locală 18:00 (01:00 marţi, la Bucureşti), după finala masculină dintre Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner.

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal la Cleveland

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a făcut o nouă partidă foarte bună şi împotriva favoritei cu numărul 2 din calificările turneului din Ohio, Rebeka Masarova, jucătoare de pe locul 105 WTA.

Cîrstea a câştigat partida de duminică cu 6-2, 6-2, la capătul unei partide care a durat o oră şi 11 minute. Această victorie categorică a venit la o zi distanţă de la un al succes fără emoţii al româncei. Sâmbătă, ea a învins-o pe americanca Anna Frey cu 6-1, 6-0, după 46 de minute de joc.

Sorana Cîrstea se pregăteşte intens pentru ultimul turneu de Grand Slam al sezonului. Ultima oprire înainte de a ajunge la Flushing Meadows este Cleveland, acolo unde şi-a asigurat prezenţa pe tabloul principal.

Tot la Cleveland va juca şi Gabriela Ruse. Calificată deja pe tabloul principal, Ruse o va întâlni pe Hailey Baptiste, locul 51 WTA, în primul tur de la Cleveland.

Pentru parcursul în calficări, Sorana Cîrstea va primi 18 puncte WTA. De asemenea, ea şi-a asigurat 2.585 de dolari şi un punct WTA pentru primul tur pe tabloul principal.

