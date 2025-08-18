„Știam că nu joacă așa”. Andrei Borza a spus cum a reușit să-l „păcălească” pe Siyabonga Ngezana în Rapid - FCSB 2-2 - Antena Sport

Andrei Borza a oferit prima reacție, după ce Rapid a egalat-o în minutul 90+2 pe FCSB, într-un meci încheiat cu scorul de 2-2. Fundașul giuleștenilor a dezvăluit ce s-a întâmplat la faza petrecută în prelungiri, în urma căreia Elvir Koljic a marcat și al doilea gol.

Concret, Siyabonga Ngezana a încercat să-l dribleze pe Andrei Borza, în apropierea careului. Fundașul de la Rapid i-a „furat” mingea adversarului, pe care ulterior o trimis-o în careu, iar Elvir Koljic a marcat pentru 2-2.

Andrei Borza a spus cum a reușit să-l „păcălească” pe Siyabonga Ngezana în Rapid – FCSB 2-2

După meci, Andrei Borza a dezvăluit faptul că urmărește partidele rivalilor de la FCSB și a observat faptul că Siyabonga Ngezana nu joacă lung, astfel că a pus presiune pe el în apropierea propriului careu.

„Urmăresc meciurile celor de la FCSB și Ngezana nu prea joacă lung, nu-i place asta, îi place să facă fake shot (n.r. să mimeze degajarea). Mă așteptam la asta, am așteptat până în ultima clipă să văd ce face, apoi am avut duel 1 la 1, am luat mingea și am centrat. Nu am vrut să cad, am vrut să continui faza și mă bucur că a marcat Elvir (n.r. Koljic) acolo.

A fost un rezultat muncit. Prima repriza nu a fost cea mai strălucită, dar ne bucurăm că am luat un punct pe finalul meciului, că am muncit până la capăt. Trebuie să analizăm. Am avut posesia, am construit foarte bine, dar nu am finalizat acțiunile și asta ne-a costat, pentru că făceam numai tranziții. Nu au oprit ei motoarele, ci le-am pornit noi, cu jucătorii de pe bancă, care au intrat excelent. Elvir a marcat două goluri, jucătorii de pe bancă au adus un plus.