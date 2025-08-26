Reacția Simonei Halep, după ce Petra Kvitova s-a retras din tenis: "Acum, bucură-te de viață" - Antena Sport

Închide meniul
Reacția Simonei Halep, după ce Petra Kvitova s-a retras din tenis: "Acum, bucură-te de viață"


Reacția Simonei Halep, după ce Petra Kvitova s-a retras din tenis: "Acum, bucură-te de viață"

Andrei Nicolae Publicat: 26 august 2025, 11:30



Simona Halep, în timpul unui interviu / Antena Sport

Simona Halep i-a transmis un mesaj jucătoarei cehe Petra Kvitova, care, luni, a jucat ultimul meci al carierei, ea fiind eliminată în primul tur la US Open.

Felicitări pentru tot ce ai realizat, Petra. Acum, bucură-te de viaţă!”, este mesajul postat de Halep la secţiunea story de pe canalele de socializare. Ea a însoţit mesajul cu o fotografie în care apare alături de Petra Kvitova.



Petra Kvitova (35 de ani) este acum pe locul 543 în clasamentul WTA şi a disputat luni un meci în primul tur de la US Open. Adversara ei, franţuzoaica Diane Parry (22 de ani, locul 107 WTA), nu a avut nicio problemă în faţa fostului număr 2 mondial şi s-a impus după numai 52 de minute de joc, în două seturi, scor 6-1, 6-0.

Revenită în competiţie în februarie 2025, după o absenţă de 17 luni, timp în care a devenit mamă, fiul ei, Petr, născându-se în iulie 2024, Kvitova nu şi-a regăsit niciodată ritmul. Cehoaica, căsătorită cu antrenorul ei Jiri Vanek, nu a reuşit să obţină cu Parry victoria la care spera, declarând după meci că a fost “copleşită de emoţii” chiar înainte de a păşi pe teren.

A fost ultimul meci pentru Kvitova, după 19 ani petrecuţi în circuit. Kvitova a fost dublă câştigătoare la Wimbledon (2011 şi 2014), cucerind 31 de titluri WTA, şase Cupe Billie Jean King şi o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio 2016.




La sfârşitul anului 2016, Petra Kvitova a fost victima unui atac teribil comis de un intrus la domiciliul ei. Apoi a trebuit să fie supusă unei intervenţii chirurgicale la mâna stângă, iar medicii i-au dat doar 10% şanse să joace din nou. Ea a reuşit însă să ajungă din nou într-o finală de Grand Slam, la Australian Open, în 2019, potrivit news.ro.

