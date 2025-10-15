Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în sferturi la Osaka. Două românce, între ultimele opt de la Japan Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat miercuri în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

Cîrstea a învins-o în optimi pe Katie Boulter (Marea Britanie, 59 WTA), scor 6-3, 6-1, într-o oră şi nouă minute.

Peste cine poate da Sorana Cîrstea în sferturi

În faza următoare, românca o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Marie Bouzkova (Cehia, 41 WTA, cap de serie 5) – Viktorija Golubic (Elveţia, 60 WTA), potrivit news.ro. În sferturile de finală este calificată şi Jaqueline Cristian, locul 47 WTA.

Ea a trecut în optimi de favorita 8, sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2, şi o va întâlni pe favorita principală, japoneza Naomi Osaka (16 WTA). Osaka a învins-o în optimi pe jucătoarea olandeză Suzan Lamens, locul 57 WTA, scor 7-6 (6), 3-6, 6-2.

Prin calificarea în sferturi, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea şi-au asigurat premii de câte 6.815 dolari şi 54 de puncte.