Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în sferturi la Osaka. Două românce, între ultimele opt de la Japan Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în sferturi la Osaka. Două românce, între ultimele opt de la Japan Open

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 11:55

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Profimedia

Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat miercuri în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

Cîrstea a învins-o în optimi pe Katie Boulter (Marea Britanie, 59 WTA), scor 6-3, 6-1, într-o oră şi nouă minute.

Peste cine poate da Sorana Cîrstea în sferturi

În faza următoare, românca o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Marie Bouzkova (Cehia, 41 WTA, cap de serie 5) – Viktorija Golubic (Elveţia, 60 WTA), potrivit news.ro. În sferturile de finală este calificată şi Jaqueline Cristian, locul 47 WTA.

Ea a trecut în optimi de favorita 8, sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2, şi o va întâlni pe favorita principală, japoneza Naomi Osaka (16 WTA). Osaka a învins-o în optimi pe jucătoarea olandeză Suzan Lamens, locul 57 WTA, scor 7-6 (6), 3-6, 6-2.

Prin calificarea în sferturi, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea şi-au asigurat premii de câte 6.815 dolari şi 54 de puncte.

