Emma Răducanu, eliminare șoc de la WTA Ningbo! Britanica, învinsă de o jucătoare din afara Top 200 - Antena Sport

Emma Răducanu a avut un parcurs scurt la turneul WTA de la Ningbo (China). Sportiva clasată pe locul 23 în ierarhia mondială a fost învinsă în runda inaugurală a turneului de o jucătoare din afara Top 200 WTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eșecul este cu atât mai șocant cu cât acesta câștigase primul set, cu scorul de 6-3. Adversara Emmei venea după două eliminări succesive, la Beijing, respectiv Wuhan.

Emma Răducanu, înfrângere din primul tur la WTA Ningbo

Emma Răducanu avea așteptări mari de la turneul WTA de la Ningbo, însă sportiva din Marea Britanie a primit o lovitură de proporții, chiar din runda inaugurală a acestei competiții.

Clasată pe locul 23 în ierarhia mondială, Emma a suferit o înfrângere în trei seturi contra chinezoaicei Lin Zhu, scor 6-3, 4-6, 1-6, la capătul unui meci ce a durat două ore și 26 de minute.

Lin Zhu ocupă locul 219 pe plan mondial și a avut ocazia de a participa la acest turneu grație unui wildcard pe care i l-au oferit organizatorii competiției.