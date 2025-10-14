Emma Răducanu, eliminare șoc de la WTA Ningbo! Britanica, învinsă de o jucătoare din afara Top 200 - Antena Sport

Închide meniul
Emma Răducanu, eliminare șoc de la WTA Ningbo! Britanica, învinsă de o jucătoare din afara Top 200

Daniel Işvanca Publicat: 14 octombrie 2025, 16:15

Emma Răducanu / Getty Images

Emma Răducanu a avut un parcurs scurt la turneul WTA de la Ningbo (China). Sportiva clasată pe locul 23 în ierarhia mondială a fost învinsă în runda inaugurală a turneului de o jucătoare din afara Top 200 WTA.

Eșecul este cu atât mai șocant cu cât acesta câștigase primul set, cu scorul de 6-3. Adversara Emmei venea după două eliminări succesive, la Beijing, respectiv Wuhan.

Emma Răducanu, înfrângere din primul tur la WTA Ningbo

Emma Răducanu avea așteptări mari de la turneul WTA de la Ningbo, însă sportiva din Marea Britanie a primit o lovitură de proporții, chiar din runda inaugurală a acestei competiții.

Clasată pe locul 23 în ierarhia mondială, Emma a suferit o înfrângere în trei seturi contra chinezoaicei Lin Zhu, scor 6-3, 4-6, 1-6, la capătul unui meci ce a durat două ore și 26 de minute.

Lin Zhu ocupă locul 219 pe plan mondial și a avut ocazia de a participa la acest turneu grație unui wildcard pe care i l-au oferit organizatorii competiției.

Ningbo Open 2025 este un turneu din categoria WTA 500, ce se desfășoară în perioada 13-19 octombrie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $1,064,510. Campioana de anul trecut este Daria Kasatkina. 

