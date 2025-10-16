Emma Răducanu, noi probleme de sănătate! Sezonul s-a încheiat pentru britanică - Antena Sport

Închide meniul
Emma Răducanu, noi probleme de sănătate! Sezonul s-a încheiat pentru britanică

Publicat: 16 octombrie 2025, 14:40

Emma Răducanu, noi probleme de sănătate! Sezonul s-a încheiat pentru britanică

Emma Răducanu / Profimedia Images

Britanica Emma Răducanu s-a retras din ultimele două turnee ale anului din cauza problemelor de sănătate cu care se luptă de 10 zile.

Jucătoarea în vârstă de 22 de ani urma să joace la Tokyo şi Hong Kong, dar a decis să se întoarcă acasă pentru a se recupera înainte de a începe pregătirile pentru 2026.

Emma Răducanu nu va mai juca în 2025

Aceste pregătiri îl vor include pe antrenorul Francisco Roig, cei doi fiind de acord să colaboreze din nou în sezonul viitor.

Răducanu şi-a luat tensiunea arterială în timpul meciului din prima rundă cu Ann Li, la Wuhan, săptămâna trecută, şi s-a retras când scorul era 6-1, 4-1, într-o zi extrem de umedă.

Ea a avut nevoie din nou de vizita medicului la Ningbo Open de săptămâna aceasta, unde a pierdut în trei seturi în faţa chinezoaicei Zhu Lin, beneficiară a unui wildcard, în runda de deschidere.

Răducanu a avut probleme la spate care au afectat-o în acest an.

Un sezon încurajator, în care Raducanu a urcat în top 30 mondial pentru prima dată în mai bine de trei ani, s-a încheiat cu trei înfrângeri consecutive.

Răducanu a avut trei mingi de meci înainte de a pierde în faţa Jessicăi Pegula în turul trei la Beijing, luna trecută.

Raducanu a câştigat 28 de meciuri în acest an şi a ajuns în semifinalele de la Washington, dar cea mai impresionantă săptămână a ei a fost la Miami Open, în martie.

Sferturile de la Miami, cel mai bun rezultat al Emmei Răducanu în 2025

Jucătoarea numărul unu din Marea Britanie a ajuns în sferturile de finală ale turneului WTA 1000, învingând-o pe Emma Navarro, cap de serie numărul opt, înainte de a pierde în trei seturi în faţa jucătoarei clasate pe locul patru, Pegula.

Ea a fost antrenată de Mark Petchey din Miami până la Wimbledon, iar Roig a preluat antrenamentul la timp pentru US Open.

Acordul iniţial cu fostul antrenor al lui Rafael Nadal era până la sfârşitul sezonului, dar parteneriatul va continua, cu un bloc de antrenament programat pentru sfârşitul anului.

Raducanu a declarat pentru BBC Sport că perioada de probă de trei zile cu Roig după Wimbledon a fost ca o „misiune secretă”, deoarece au încercat să păstreze secretă întâlnirea.

Ea a fost foarte aproape de a o învinge pe numărul unu mondial Arina Sabalenka la primul lor turneu împreună, la Cincinnati, în august.

Roig a fost alături de Răducanu şi la New York, unde ea a ajuns în turul trei înainte de a fi învinsă de campioana de la Wimbledon 2022, Elena Rybakina.

