Emma Răducanu, noi probleme de sănătate! Sezonul s-a încheiat pentru britanică - Antena Sport

Britanica Emma Răducanu s-a retras din ultimele două turnee ale anului din cauza problemelor de sănătate cu care se luptă de 10 zile.

Jucătoarea în vârstă de 22 de ani urma să joace la Tokyo şi Hong Kong, dar a decis să se întoarcă acasă pentru a se recupera înainte de a începe pregătirile pentru 2026.

Emma Răducanu nu va mai juca în 2025

Aceste pregătiri îl vor include pe antrenorul Francisco Roig, cei doi fiind de acord să colaboreze din nou în sezonul viitor.

Răducanu şi-a luat tensiunea arterială în timpul meciului din prima rundă cu Ann Li, la Wuhan, săptămâna trecută, şi s-a retras când scorul era 6-1, 4-1, într-o zi extrem de umedă.

Ea a avut nevoie din nou de vizita medicului la Ningbo Open de săptămâna aceasta, unde a pierdut în trei seturi în faţa chinezoaicei Zhu Lin, beneficiară a unui wildcard, în runda de deschidere.