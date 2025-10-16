Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: "Uneori oamenii nu ne înţeleg" - Antena Sport

Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, spune că jucătorii sunt înţeleşi greşit atunci când vor să participe la meciuri demonstrative pe lângă calendarul exigent al turneelor, informează BBC.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, s-a numărat printre cei care au criticat volumul de muncă din Asia, unde unii jucători au avut probleme fizice, spaniolul afirmând că ar lua în considerare să sară peste evenimentele obligatorii pentru a-şi prioritiza sănătatea.

Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: “Uneori oamenii nu ne înţeleg”

El este cap de serie la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, care se desfăşoară în această săptămână, un turneu cu şase jucători, în perioada 15-18 octombrie, la care participă şi Jannik Sinner, Novak Djokovici, Alexander Zverev, Taylor Fritz şi Stefanos Tsitsipas.

Se pare că premiile în bani oferite la acest turneu sunt în valoare de 4,5 milioane de dolari (3,4 milioane de lire sterline), iar unii jucători ar fi primit sume de şapte cifre pentru a participa.

Învingătorul ar putea pleca acasă cu până la 6 milioane de dolari (4,5 milioane de lire sterline).