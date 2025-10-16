Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: "Uneori oamenii nu ne înţeleg" - Antena Sport

Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, spune că jucătorii sunt înţeleşi greşit atunci când vor să participe la meciuri demonstrative pe lângă calendarul exigent al turneelor, informează BBC.
Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, s-a numărat printre cei care au criticat volumul de muncă din Asia, unde unii jucători au avut probleme fizice, spaniolul afirmând că ar lua în considerare să sară peste evenimentele obligatorii pentru a-şi prioritiza sănătatea.
Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: “Uneori oamenii nu ne înţeleg”
El este cap de serie la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, care se desfăşoară în această săptămână, un turneu cu şase jucători, în perioada 15-18 octombrie, la care participă şi Jannik Sinner, Novak Djokovici, Alexander Zverev, Taylor Fritz şi Stefanos Tsitsipas.
Se pare că premiile în bani oferite la acest turneu sunt în valoare de 4,5 milioane de dolari (3,4 milioane de lire sterline), iar unii jucători ar fi primit sume de şapte cifre pentru a participa.
Învingătorul ar putea pleca acasă cu până la 6 milioane de dolari (4,5 milioane de lire sterline).
Dar Alcaraz consideră că evenimentele de format mai scurt, precum Six Kings Slam, sunt mai puţin epuizante decât competiţiile din turneu şi, prin urmare, solicită mai puţin jucătorii.
„Mulţi jucători vorbesc despre calendar, despre cât de încărcat este, cu multe turnee, turnee de două săptămâni, şi apoi inventează scuze cu demonstrativele. Este un format diferit, o situaţie diferită să joci în turnee demonstrative faţă de turneele oficiale, 15, 16 zile la rând, cu o concentrare atât de mare şi solicitante din punct de vedere fizic. Ne distrăm doar o zi sau două şi jucăm tenis, şi asta e grozav, şi de aceea alegem turneele demonstrative. Înţeleg [criticile], dar uneori oamenii nu ne înţeleg, nu ne înţeleg opiniile. Nu este chiar atât de solicitant mental [în comparaţie cu] evenimentele lungi, de două săptămâni sau două săptămâni şi jumătate.”
Alcaraz a câştigat al optulea titlu al sezonului la Tokyo luna trecută, în ciuda unei accidentări la gleznă suferite în meciul de deschidere, care l-a determinat să se retragă din Shanghai Masters.
El va juca în Arabia Saudită, în ciuda faptului că accidentarea nu s-a vindecat complet. „Totul este în regulă”, a spus Alcaraz. „Mi-am recuperat glezna cât de mult am putut. Nu mă simt 100% – am îndoieli când mă mişc pe teren, dar starea s-a îmbunătăţit mult şi voi concura şi voi avea o performanţă bună la Six Kings Slam.”
În semifinalele evenimentului, Alcaraz îl va înfrunta pe Fritz joi, după ce americanul l-a învins pe Zverev cu 6-3, 6-4.
În celălalt sfert de finală de miercuri, numărul doi mondial Sinner l-a învins pe Tsitsipas cu 6-2, 6-3 şi îl va înfrunta pe Djokovici în semifinale.
