Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: "Uneori oamenii nu ne înţeleg" - Antena Sport

Home | Tenis | Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: “Uneori oamenii nu ne înţeleg”

Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: “Uneori oamenii nu ne înţeleg”

Publicat: 16 octombrie 2025, 12:28

Comentarii
Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: Uneori oamenii nu ne înţeleg

Carlos Alcaraz / Profimedia

Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, spune că jucătorii sunt înţeleşi greşit atunci când vor să participe la meciuri demonstrative pe lângă calendarul exigent al turneelor, informează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, s-a numărat printre cei care au criticat volumul de muncă din Asia, unde unii jucători au avut probleme fizice, spaniolul afirmând că ar lua în considerare să sară peste evenimentele obligatorii pentru a-şi prioritiza sănătatea.

Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: “Uneori oamenii nu ne înţeleg”

El este cap de serie la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, care se desfăşoară în această săptămână, un turneu cu şase jucători, în perioada 15-18 octombrie, la care participă şi Jannik Sinner, Novak Djokovici, Alexander Zverev, Taylor Fritz şi Stefanos Tsitsipas.

Se pare că premiile în bani oferite la acest turneu sunt în valoare de 4,5 milioane de dolari (3,4 milioane de lire sterline), iar unii jucători ar fi primit sume de şapte cifre pentru a participa.

Învingătorul ar putea pleca acasă cu până la 6 milioane de dolari (4,5 milioane de lire sterline).

Reclamă
Reclamă

Dar Alcaraz consideră că evenimentele de format mai scurt, precum Six Kings Slam, sunt mai puţin epuizante decât competiţiile din turneu şi, prin urmare, solicită mai puţin jucătorii.

„Mulţi jucători vorbesc despre calendar, despre cât de încărcat este, cu multe turnee, turnee de două săptămâni, şi apoi inventează scuze cu demonstrativele. Este un format diferit, o situaţie diferită să joci în turnee demonstrative faţă de turneele oficiale, 15, 16 zile la rând, cu o concentrare atât de mare şi solicitante din punct de vedere fizic. Ne distrăm doar o zi sau două şi jucăm tenis, şi asta e grozav, şi de aceea alegem turneele demonstrative. Înţeleg [criticile], dar uneori oamenii nu ne înţeleg, nu ne înţeleg opiniile. Nu este chiar atât de solicitant mental [în comparaţie cu] evenimentele lungi, de două săptămâni sau două săptămâni şi jumătate.”

Alcaraz a câştigat al optulea titlu al sezonului la Tokyo luna trecută, în ciuda unei accidentări la gleznă suferite în meciul de deschidere, care l-a determinat să se retragă din Shanghai Masters.

"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
Reclamă

El va juca în Arabia Saudită, în ciuda faptului că accidentarea nu s-a vindecat complet. „Totul este în regulă”, a spus Alcaraz. „Mi-am recuperat glezna cât de mult am putut. Nu mă simt 100% – am îndoieli când mă mişc pe teren, dar starea s-a îmbunătăţit mult şi voi concura şi voi avea o performanţă bună la Six Kings Slam.”

În semifinalele evenimentului, Alcaraz îl va înfrunta pe Fritz joi, după ce americanul l-a învins pe Zverev cu 6-3, 6-4.

În celălalt sfert de finală de miercuri, numărul doi mondial Sinner l-a învins pe Tsitsipas cu 6-2, 6-3 şi îl va înfrunta pe Djokovici în semifinale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Observator
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
13:07
Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și Univ. Craiova în prima etapă a Cupei României. Programul complet
12:29
VideoGrand Prix, ediţia 30: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Statelor Unite
12:16
Cine e favorita specialiştilor la câştigarea Ligii 1. Cotă uriaşă pentru FCSB
12:16
Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: “Cluburile au votat în unanimitate”
11:53
Problemele se țin lanț de FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: “Nici el nu e foarte bine. E ceva la noi…”
11:48
Starul lui Inter l-a comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho: “Asta ne ajută să câştigăm meciurile”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” 2 “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu 3 “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată 4 Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo 5 Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter 6 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”