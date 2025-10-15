Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în sferturi la Osaka. Românca a revenit după 0-6 în primul set - Antena Sport

Jaqueline Cristian (47 WTA) a obținut a doua ei victorie de la Japan Open, după ce a învins-o în optimile de finală pe Jessica Bouzas Maneiro în trei seturi. Românca a început extrem de slab duelul și s-a văzut condusă cu 6-0, însă a revenit și a reușit calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Cristian își continuă astfel parcursul la turneul din “țara soarelui răsare”, unde o poate întâlni mai departe pe principala favorită a turneului, Naomi Osaka. Cvadrupla campioană de Grand Slam o înfruntă pe olandeza Suzan Lamens pentru un loc între ultimele 8 jucătoare rămase din competiție.

Jaqueline Cristian, în sferturi la Osaka

Primul set al partidei dintre româncă și Bouzas Maneiro a fost unul de uitat pentru tenismena noatră. Iberica, favorita 8 a turneului de la Osaka, nu i-a dat nicio șansă lui Cristian și a obținut toate break-urile posibile pentru a-și adjudeca actul inaugural în 32 de minute.

În ciuda startului bun al adversarei sale, Cristian nu s-a lăsat mai prejos și a început partea a doua în forță, conducând cu 3-0, după două game-uri câștigate pe serviciul lui Bouzas Maneiro. A urmat un prim rebreak al ibericei, însă nu a fost de ajuns pentru a echilibra situația, iar românca s-a impus cu 6-4.

În decisiv, cele două au mers cap la cap până la scorul de 2-2, când Jaqueline a “spart” serviciul adversarei, iar în game-ul imediat următor a repetat performanața. Astfel, românca a închis meciul la scorul de 6-2 și s-a impus după 1 oră și 58 de minute de joc.