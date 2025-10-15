Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în sferturi la Osaka. Românca a revenit după 0-6 în primul set - Antena Sport

Închide meniul
Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în sferturi la Osaka. Românca a revenit după 0-6 în primul set

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 9:00

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci / Profimedia

Jaqueline Cristian (47 WTA) a obținut a doua ei victorie de la Japan Open, după ce a învins-o în optimile de finală pe Jessica Bouzas Maneiro în trei seturi. Românca a început extrem de slab duelul și s-a văzut condusă cu 6-0, însă a revenit și a reușit calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Cristian își continuă astfel parcursul la turneul din “țara soarelui răsare”, unde o poate întâlni mai departe pe principala favorită a turneului, Naomi Osaka. Cvadrupla campioană de Grand Slam o înfruntă pe olandeza Suzan Lamens pentru un loc între ultimele 8 jucătoare rămase din competiție.

Jaqueline Cristian, în sferturi la Osaka

Primul set al partidei dintre româncă și Bouzas Maneiro a fost unul de uitat pentru tenismena noatră. Iberica, favorita 8 a turneului de la Osaka, nu i-a dat nicio șansă lui Cristian și a obținut toate break-urile posibile pentru a-și adjudeca actul inaugural în 32 de minute.

În ciuda startului bun al adversarei sale, Cristian nu s-a lăsat mai prejos și a început partea a doua în forță, conducând cu 3-0, după două game-uri câștigate pe serviciul lui Bouzas Maneiro. A urmat un prim rebreak al ibericei, însă nu a fost de ajuns pentru a echilibra situația, iar românca s-a impus cu 6-4.

În decisiv, cele două au mers cap la cap până la scorul de 2-2, când Jaqueline a “spart” serviciul adversarei, iar în game-ul imediat următor a repetat performanața. Astfel, românca a închis meciul la scorul de 6-2 și s-a impus după 1 oră și 58 de minute de joc.

Pentru performanța sa de până acum de la turneul de calibru WTA 250, Cristian va fi recompensată cu 6.815 dolari și cu 54 de puncte WTA. În primul meci, românca de 27 de ani o învinsese pe Elisabetta Cocciaretto.

