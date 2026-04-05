67 de minute şi 44 de secunde pentru o singură mutare la şah! Adversarul său a plecat din sală

Antena Sport Publicat: 5 aprilie 2026, 15:38

Hikaru Nakamura - Profimedia Images

67 de minute şi 44 de secunde, atât i-a luat marelui maestru de şah Hikaru Nakamura să execute a 13-a mutare din partida sa împotriva uzbekului Javokhir Sindarov, în cadrul celei de-a cincea runde a Turneului Candidaţilor 2026 – competiţia care determină jucătorul care va avea dreptul să-l înfrunte pe campionul mondial.

Cap de serie numărul unu, americanul (38 de ani) a deschis partida cu un Gambit Marshall, o deschidere agresivă prin care a sacrificat în mod voluntar doi dintre pionii săi iniţiali pentru a putea, în schimb, să-l atace rapid pe regele lui Sindarov. În faţa sa, tânărul de 20 de ani a ripostat cu o rocadă pentru a-şi pune regele la adăpost.

Participanţii la Turneul Candidaţilor au dreptul la 120 de minute de joc fiecare pentru a efectua primele 40 de mutări şi 30 de minute după ce acestea au fost jucate (cu o creştere de 30 de secunde pentru fiecare mutare jucată ulterior).

La a 13-a mutare, Nakamura a intrat într-o profundă reflecţie. O reflecţie care a durat mai bine de o oră, timp în care adversarul său a căscat de mai multe ori, înainte de a se retrage să se relaxeze în sala de odihnă.

Americanul a mutat în cele din urmă un pion pe h4, deşi computerul indica că mutarea cea mai indicată era cea a calului său de pe e4. O eroare care l-a făcut să piardă avantajul ofensiv de care dispunea cu albele. Revenind la joc, Sindarov a avut nevoie de doar două minute pentru a-şi lansa contraatacul, apoi a ajuns să domine partida după 41 de mutări.

Avantajul său de trei pioni a făcut în cele din urmă diferenţa. „Nu mă aşteptam ca Hikaru Nakamura să joace h4 şi nici nu îi înţeleg strategia. Cred că a fost o greşeală gravă să petrec o oră pe o singură mutare”, a mărturisit cel mai tânăr dintre cei doi după partidă.

Dezamăgit de performanţa sa, americanul a dat vina pe echipa sa tehnică, care nu ar fi menţionat soluţia împotriva unei variante de rocadă în documentele de pregătire pe care i le-a furnizat.

Deşi era favorit la Turneul Candidaţilor, Nakamura are doar 1,5 puncte la finalul rundei a cincea, după ce a pierdut primul meci şi a remizat în următoarele trei. La rândul său, Sindarov se află în fruntea turneului şi ar putea să-l înfrunte pe actualul campion mondial, Gukesh Dommaraju, dacă ar reuşi să se impună la finalul competiţiei.

Cel mai lung timp de gândire din istoria Turneului Candidaţilor este opera jucătorului rus Aleksandr Grischuk, care a avut nevoie de 72 de minute pentru a muta o piesă în cadrul ediţiei din 2021 a competiţiei.

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

