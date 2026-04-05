67 de minute şi 44 de secunde pentru o singură mutare la şah! Adversarul său a plecat din sală

67 de minute şi 44 de secunde, atât i-a luat marelui maestru de şah Hikaru Nakamura să execute a 13-a mutare din partida sa împotriva uzbekului Javokhir Sindarov, în cadrul celei de-a cincea runde a Turneului Candidaţilor 2026 – competiţia care determină jucătorul care va avea dreptul să-l înfrunte pe campionul mondial.

Cap de serie numărul unu, americanul (38 de ani) a deschis partida cu un Gambit Marshall, o deschidere agresivă prin care a sacrificat în mod voluntar doi dintre pionii săi iniţiali pentru a putea, în schimb, să-l atace rapid pe regele lui Sindarov. În faţa sa, tânărul de 20 de ani a ripostat cu o rocadă pentru a-şi pune regele la adăpost.

67 de minute şi 44 de secunde pentru o singură mutare la şah

Participanţii la Turneul Candidaţilor au dreptul la 120 de minute de joc fiecare pentru a efectua primele 40 de mutări şi 30 de minute după ce acestea au fost jucate (cu o creştere de 30 de secunde pentru fiecare mutare jucată ulterior).

La a 13-a mutare, Nakamura a intrat într-o profundă reflecţie. O reflecţie care a durat mai bine de o oră, timp în care adversarul său a căscat de mai multe ori, înainte de a se retrage să se relaxeze în sala de odihnă.

Americanul a mutat în cele din urmă un pion pe h4, deşi computerul indica că mutarea cea mai indicată era cea a calului său de pe e4. O eroare care l-a făcut să piardă avantajul ofensiv de care dispunea cu albele. Revenind la joc, Sindarov a avut nevoie de doar două minute pentru a-şi lansa contraatacul, apoi a ajuns să domine partida după 41 de mutări.