Mirel Rădoi îl vrea la Gaziantep pe fostul său jucător de la Universitatea Craiova: „Maestrul”

Mirel Rădoi vrea să construiască o echipă competitivă la Gaziantep și a pus ochii pe încă un fotbalist român după ce s-a interesat de situația lui Ștefan Târnovanu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul tehnician al Universității Craiova este gata să lucreze cu fostul său elev, care a impresionat la primul sezon în tricoul formației din Bănie.

David Matei, pe lista lui Mirel Rădoi la Gaziantep

Gaziantep vrea să rezolve problemele financiare care au dus la acea interdicție pentru transferuri, iar conducerea are de gând să îi îndeplinească toate dorințele lui Mirel Rădoi.

După ce s-a scris despre interesul românului pentru Ștefan Târnovanu, acum turcii au anunțat că tehnicianul plecat recent de la FCSB este gata să-l aducă pe David Matei de la Universitatea Craiova.

„Echipa roș-neagră și-a îndreptat atenția asupra lui David Matei, un fost elev al antrenorului Mirel Radoi de la U. Craiova. Maestrul în vârstă de 19 ani s-a remarcat în sezonul trecut cu 5 goluri și 2 pase decisive în 36 de apariții”, au scris cei de la Foto Mac.