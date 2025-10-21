Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă - Antena Sport

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină.

Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.

Sabrina Voinea, în finală la bârnă şi sol! Denisa Golgotă, la sol

Sabrina Maneca-Voinea: bârnă 13.833 (locul 3), sol 13.666 (1). La sărituri, cu 13.516, s-a clasat pe locul 9, fiind prima rezervă pentru finală;

Denisa Golgotă: sol 13.333, plus paralele 10.300, bârnă 12.833, sărituri 13.366 pentru individual-compus – 49.832 (locul 28, rezerva 3 pentru finală).

Pentru România au mai concurat marţi Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, însă nu au trecut de calificări.