Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Gimnastică | Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă

Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă

Publicat: 21 octombrie 2025, 18:10

Comentarii
Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă

Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă / Colaj Profimedia

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.

Sabrina Voinea, în finală la bârnă şi sol! Denisa Golgotă, la sol

Sabrina Maneca-Voinea: bârnă 13.833 (locul 3), sol 13.666 (1). La sărituri, cu 13.516, s-a clasat pe locul 9, fiind prima rezervă pentru finală;

Denisa Golgotă: sol 13.333, plus paralele 10.300, bârnă 12.833, sărituri 13.366 pentru individual-compus – 49.832 (locul 28, rezerva 3 pentru finală).

Pentru România au mai concurat marţi Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, însă nu au trecut de calificări.

Reclamă
Reclamă

În 22 octombrie va avea loc finala masculină la individual-compus, în 23 octombrie cea similară feminină, iar în 24-25 octombrie sunt programate finalele pe aparate. Finalele pe aparate vor avea următorul program: în 24 octombrie, sol, cal cu mânere şi inele (masculin) şi sărituri, paralele (feminin); în 25 octombrie, sărituri, paralele, bară fixă (masculin) şi bârnă, sol (feminin).

În competiţia din 2025 s-au înscris sportivi din peste 80 de naţiuni, care vor concura doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.

Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
Reclamă

Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean (12 medalii, din care 6 de aur) şi Marian Drăgulescu (10 medalii, din care 8 de aur). Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale cu echipa.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Observator
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
Fanatik.ro
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
17:56
Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: “E o soluţie bună”
17:56
VIDEOAu apărut imaginile! Discurs de mare căpitan al lui Alex Dobre, înaintea derby-ului cu Dinamo
17:27
Bayern Munchen i-a decis viitorul, după startul remarcabil de sezon! Contract până în 2029
17:09
Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
17:06
Plângere neobișnuită în Champions League! De ce s-au plâns cei de la Atletico Madrid la UEFA
16:52
Ghinion pentru Andrea Compagno! Atacantul italian s-a accidentat grav în meciul de titlu. Verdict crunt al medicilor
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 5 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 6 Petrolul – CFR Cluj 1-0. Succes uriaș pentru prahoveni! Se adâncește criza în Gruia
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus