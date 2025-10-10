"Sunteţi pregătită pentru Anul Nadia?" Răspunsul "Zeiţei de la Montreal", care în 1976 a primit nota 10 la JO - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Bogdan Stănescu Publicat: 10 octombrie 2025, 18:20

Nadia Comăneci / AntenaSport

Nadia Comăneci (63 de ani) a venit în ţară, pentru a se ocupa de anumite proiecte şi pentru a o încuraja pe Sabrina Voinea (18 ani), care se pregăteşte pentru Campionatele Mondiale.

În 2026, în România, va fi “Anul Nadia Comăneci”. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a primit nota 10, după un exerciţiu impecabil la paralele.

Nadia Comăneci, despre “Anul Nadia”: “O sărbătoare a sportului şi a gimnasticii”

(n.r: Sunteţi pregătită pentru Anul Nadia?) Nu sunt pregătită pentru Anul Nadia, chiar dacă vine peste mine. Este un an foarte important nu neapărat pentru mine, ci pentru faptul că o fetiţă de 14 ani, mă duc mai în spate aşa, a reuşit să facă ceva ce, probabil, nu şi-a imaginat la vârsta respectivă.

Când am început gimnastica aveam 6 ani şi un pic, nu am ştiut nimic despre Olimpiadă, despre nimic. A fost o oportunitate într-un timp în care fetiţele nu aveau loc de joacă. 80% erau sporturi pentru băieţi. Şi uite aşa, dintr-o joacă, a ieşit să fie ce a ieşit. Mă bucur pentru acest moment al Anului Nadia Comăneci, care va fi o sărbătoare a sportului şi a gimnasticii, cu multe surprize pe care le ştim şi nu le ştim. Va trebui să fiţi alături de noi voi, ca presă, aşa cum sunteţi mereu, ca să sărbătorim nu numai anul aniversar de 50 de ani, ci şi istoria gimnasticii româneşti şi ce vine din urmă, a declarat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci e de părere că Sabrina Voinea ar putea să cucerească o medalie la Campionatele Mondiale de la Jakarta atât la sol, cât şi la bârnă.

