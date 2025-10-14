Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: "Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi" - Antena Sport

Nadia Comăneci a vorbit despre Ana Bărbosu, medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris. Gimnasta de 18 ani a decis să plece din România şi să meargă la Universitatea de Gimnastică Stanford din Statele Unite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Americanii de la Stanford sunt mândri să o aibă pe româncă la Universitatea lor, chiar dacă aceasta a fost în prim plan vara trecută, după ce a obţinut medalia de la Paris în faţa americancei Jordan Chiles, în urma unei contestaţii la TAS.

Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “E o fază de acomodare pentru ea”

La Stanford, Bărbosu a primit o bursă de 100.000 de dolari, iar Nadia Comăneci a vorbit despre beneficiile de care se va bucura românca peste ocean.

Ana Bărbosu a intrat deja în programul de antrenament şi se pregăteşte pentru competiţii, începând cu luna ianuarie.

De asemenea, Nadia Comăneci este convinsă că Ana Bărbosu va reveni în ţară pentru a concura pentru România, chiar dacă aceasta nu va merge la Jakarta, la Campionatele Mondiale care vor avea loc în perioada 19-25 octombrie.