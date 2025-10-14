Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: "Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Gimnastică | Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi”

Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi”

Publicat: 14 octombrie 2025, 16:34

Comentarii
Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi

Nadia Comăneci / Antena Sport

Nadia Comăneci a vorbit despre Ana Bărbosu, medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris. Gimnasta de 18 ani a decis să plece din România şi să meargă la Universitatea de Gimnastică Stanford din Statele Unite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Americanii de la Stanford sunt mândri să o aibă pe româncă la Universitatea lor, chiar dacă aceasta a fost în prim plan vara trecută, după ce a obţinut medalia de la Paris în faţa americancei Jordan Chiles, în urma unei contestaţii la TAS.

Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “E o fază de acomodare pentru ea”

La Stanford, Bărbosu a primit o bursă de 100.000 de dolari, iar Nadia Comăneci a vorbit despre beneficiile de care se va bucura românca peste ocean.

Ana Bărbosu a intrat deja în programul de antrenament şi se pregăteşte pentru competiţii, începând cu luna ianuarie.

De asemenea, Nadia Comăneci este convinsă că Ana Bărbosu va reveni în ţară pentru a concura pentru România, chiar dacă aceasta nu va merge la Jakarta, la Campionatele Mondiale care vor avea loc în perioada 19-25 octombrie.

Reclamă
Reclamă

“(Cum vedeţi mutarea Anei Bărbosu în SUA, e benefică pentru ea?) Este extrem de benefică pentru ea. Ai un copil de 18-19 ani care primeşte bursă la cea mai mare facultate, ca să fii într-un cadru de campus, e o fază de acomodare pentru ea. Sunt reguli foarte stricte, a intrat deja în programul de antrenament competiţional pentru sezonul care începe în ianuarie. Să ai un copil la 18 ani, care se duce să-şi găsească independenţa peste Ocean, şi să înveţe absolut tot este extrem de greu.

(O vom mai vedea la competiţii?) Eu zic că da. Nu este Campionat Mondial pe echipe, plus că probabil nu s-a potrivit cu programul ei de la facultate. Dar cu siguranţă, sper să vină înapoi”, a declarat Nadia Comăneci.

Proiect: Poliția va putea folosi camerele autorităților locale și ale CNAIR, apare viteza medieProiect: Poliția va putea folosi camerele autorităților locale și ale CNAIR, apare viteza medie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Observator
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
18:32
Universitatea Cluj, transfer de perspectivă! L-a convins pe Neluțu Sabău după ce a marcat un hattrick
17:58
România U21 – Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele de start
17:41
“Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu
17:24
Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul
17:14
Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro!
17:12
Fiul lui Elias Charalambous visează să joace la FCSB: “Poate mă va antrena tata”
Vezi toate știrile
1 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 2 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua