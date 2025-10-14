Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: "Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi" - Antena Sport

Nadia Comăneci a vorbit despre Ana Bărbosu, medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris. Gimnasta de 18 ani a decis să plece din România şi să meargă la Universitatea de Gimnastică Stanford din Statele Unite.
Americanii de la Stanford sunt mândri să o aibă pe româncă la Universitatea lor, chiar dacă aceasta a fost în prim plan vara trecută, după ce a obţinut medalia de la Paris în faţa americancei Jordan Chiles, în urma unei contestaţii la TAS.
Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “E o fază de acomodare pentru ea”
La Stanford, Bărbosu a primit o bursă de 100.000 de dolari, iar Nadia Comăneci a vorbit despre beneficiile de care se va bucura românca peste ocean.
Ana Bărbosu a intrat deja în programul de antrenament şi se pregăteşte pentru competiţii, începând cu luna ianuarie.
De asemenea, Nadia Comăneci este convinsă că Ana Bărbosu va reveni în ţară pentru a concura pentru România, chiar dacă aceasta nu va merge la Jakarta, la Campionatele Mondiale care vor avea loc în perioada 19-25 octombrie.
“(Cum vedeţi mutarea Anei Bărbosu în SUA, e benefică pentru ea?) Este extrem de benefică pentru ea. Ai un copil de 18-19 ani care primeşte bursă la cea mai mare facultate, ca să fii într-un cadru de campus, e o fază de acomodare pentru ea. Sunt reguli foarte stricte, a intrat deja în programul de antrenament competiţional pentru sezonul care începe în ianuarie. Să ai un copil la 18 ani, care se duce să-şi găsească independenţa peste Ocean, şi să înveţe absolut tot este extrem de greu.
(O vom mai vedea la competiţii?) Eu zic că da. Nu este Campionat Mondial pe echipe, plus că probabil nu s-a potrivit cu programul ei de la facultate. Dar cu siguranţă, sper să vină înapoi”, a declarat Nadia Comăneci.
