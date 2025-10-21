Record de jucători europeni în noul sezon din NBA! Fiecare echipă are cel puţin un jucător din afara SUA - Antena Sport

Sezonul în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) începe marţi, iar în loturile echipelor prezente la start figurează 135 de jucători care s-au născut înafara Statelor Unite, provenind din 43 de state, un record egalat, iar 71 sunt din Europa, cei mai mulţi utilizaţi vreodată de pe Bătrânul Continent, potrivit Associated Press.

Această evoluţie vine într-un moment în care sunt discuţii între NBA şi FIBA, forul care gestionează baschetul mondial, pentru dezvoltarea unei noi ligi în Europa, un proiect care ar putea demara cel mai devreme în 2027.

Record de jucători europeni în noul sezon din NBA! Fiecare echipă are cel puţin un jucător din afara SUA

“Starea jocului de baschet din Europa, eu cred că este fantastică”, a spus comisarul NBA, Adam Silver, luna trecută. “Ei au propriile lor tradiţii, pe care noi desigur că vrem să le păstrăm, dar noi credem că este o oportunitate să aducem pe continent o ligă de tipul NBA şi să ducem jocul de baschet la un alt nivel”, potrivit lui Adam Silver.

Toate cele 30 de echipe din NBA au cel puţin un jucător internaţional în lot înaintea zilei inaugurale. Iar NBA este aşteptată să definitiveze noul format de All-Star Game nu peste mult timp, într-o formă în care jucătorii americani vor juca împotriva celor străini, în cadrul unui turneu.

Un canadian, Shai Gilgeous-Alexander, de la Oklahoma City Thunder, este cel care a obţinut trofeul de MVP (cel mai bun jucător) în sezonul trecut.