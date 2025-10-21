Thibaut Courtois, atac la adresa Barcelonei: "Aşa zice Laporta? Eu ştiu că e o anchetă în desfăşurare" - Antena Sport

Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, a fost prezent la conferinţa de presă dinaintea meciului pe care madrilenii îl vor disputa în UEFA Champions League împotriva lui Juventus, miercuri seară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul belgian a vorbit despre mai multe lucruri de interes, precum protestele jucătorilor din La Liga faţă de meciul Villarreal – Barcelona, care se va juca la Miami, i-a luat apărarea lui Vinicius şi a ţinut să îi înţepe pe catalani, după declaraţiile făcute de preşedintele Joan Laporta.

Thibaut Courtois, “săgeţi” către Barcelona, înainte de El Clasico: “Nu am fost niciodată ajutaţi, ba dimpotrivă”

Recent, Joan Laporta a dat de înţeles că Real Madrid este ajutată de arbitri în La Liga, lucru cu care belgianul nu este de acord, fiind chiar de părere că formaţia de pe Santiago Bernabeu a fost chiar dezantajată în unele cazuri.

El nu a ratat ocazia de a-i înţepa pe catalani, făcând referire şi la celebrul caz Negreira, o anchetă care îi are în prim-plan pe cei de la Barcelona şi pe fostul arbitru Jose Maria Enriquez Negreira:

“Joan Laporta spune că Real Madrid este ajutată? El spune asta pentru că trebuie să spună ceva. De când sunt eu la Real Madrid am observat că nu am fost niciodată ajutaţi, ba dimpotrivă. Eu ştiu că este un caz Negreira şi că ancheta e în desfăşurare”, a declarat Thibaut Courtois, potrivit marca.com.