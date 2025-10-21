Motivul pentru care Cristi Săpunaru nu ţine cont de trecutul lui Costel Gâlcă: "Se vede" - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care Cristi Săpunaru nu ţine cont de trecutul lui Costel Gâlcă: “Se vede”

Publicat: 21 octombrie 2025, 20:28

Cristi Săpunaru / Sport Pictures

Cristi Săpunaru, fostul căpitan al celor de la Rapid, are mare încredere în formaţia din Giuleşti în acest sezon. Costel Gâlcă a venit la echipă vara aceasta, iar Rapid este pe o pantă ascendentă.

În acest moment, giuleştenii se află pe locul 2 în Liga 1, cu 28 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoşani.

Cristi Săpunaru, laude pentru Costel Gâlcă: “Se vede că îi ajută pe jucători”

Cristi Săpunaru consideră că omogenitatea locului îi va ajuta pe rapidişti în acest sezon şi că giuleştenii se bucură de un grup frumos în acest moment.

Întrebat despre trecutul stelist al lui Costel Gâlcă, Săpunaru nu crede că acest lucru reprezintă o problemă, atâta timp cât antrenorul îşi face treaba. Fostul căpitan al Rapidului a amintit şi faptul că giuleştenii au avut succes în trecut cu antrenori dinamovişti, precum Mircea Lucescu şi Mircea Rednic:

“Au rămas foarte mulți jucători, e o omogenitate care te ajută foarte mult. A rămas un schelet al Rapidului care a fost și anul trecut. În alți ani veneau 11-12 jucători, acum doar 5-6 sau câți au fost. Au revenit și jucătorii împrumutați.

Rapidul are un grup frumos, se vede că și antrenorul îi ajută. Noi am făcut performanță la viața noastră și cu antrenori dinamoviști. E important să tragă pentru club”, a declarat Cristi Săpunaru, potrivit digisport.ro.

Pentru Rapid urmează acum meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, după care va juca tot în Giuleşti, contra celor de la Dumbrăviţa, în Cupa României. Pe 2 noiembrie, Rapid va avea parte de un adevărat test. Echipa lui Gâlcă merge pe Ion Oblemenco pentru meciul cu Universitatea Craiova.

