Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultat remarcabil pentru româncă - Antena Sport

Amalia Lică, vicecampioană mondială în proba de măciuci, a câştigat medalia de bronz la individual compus la Campionatul Mondial al Cluburilor, care are loc la Tokyo, Japonia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa Dandri România, antrenată de Adriana Mitroi, a terminat competiţia pe locul 5 din 18 cluburi participante.

Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor

“Suntem în Japonia la Campionatul Mondial al cluburilor şi chiar acum s-a terminat concursul în care Amalia Lică a câştigat medalia de bronz în finala individuală. Suntem foarte fericite pentru că a concurat cu Taisia Onofriciuk, cu Rin Keys, campioana europeană, respectiv vicecampioana mondială, a fost o companie selectă aici. Această medalie înseamnă o reconfirmare a valorii, având în vedere că a fost Campionatul Mondial al cluburilor.

Au fost 18 ţări participante, cu o participare valoroasă. Au fost medaliate mondiale, iar Amalia Lică s-a ţinut foarte bine pe toate cele patru zile de concurs, deşi a fost un concurs obositor. Şi cu toate astea a terminat pe poziţia a treia la individual compus. Iar echipa Dandri România, antrenată de Adriana Mitroi, a terminat pe locul 5 din 18 echipe“, a declarat Irina Deleanu, conform agerpres.ro.

Preşedinta FRGR a precizat că vicecampioana mondială Amalia Lică începe să devină un nume important în gimnastica ritmică mondială: “Amalia Lică începe să devină un nume important în gimnastică ritmică. De altfel, în calificări a obţinut cel mai mare punctaj din concurs. Adică mai mult decât rusoaicele. Chiar şi aici a bătut-o pe Maria Borisova şi a obţinut punctaj mai mare ca ea”.