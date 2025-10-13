Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultat remarcabil pentru româncă - Antena Sport

Închide meniul
Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultat remarcabil pentru româncă

Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultat remarcabil pentru româncă

Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultat remarcabil pentru româncă

Publicat: 13 octombrie 2025, 15:18

Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultat remarcabil pentru româncă

Amalia Lică, în timpul unei probe/ Profimedia

Amalia Lică, vicecampioană mondială în proba de măciuci, a câştigat medalia de bronz la individual compus la Campionatul Mondial al Cluburilor, care are loc la Tokyo, Japonia. 

Echipa Dandri România, antrenată de Adriana Mitroi, a terminat competiţia pe locul 5 din 18 cluburi participante. 

Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor 

“Suntem în Japonia la Campionatul Mondial al cluburilor şi chiar acum s-a terminat concursul în care Amalia Lică a câştigat medalia de bronz în finala individuală. Suntem foarte fericite pentru că a concurat cu Taisia Onofriciuk, cu Rin Keys, campioana europeană, respectiv vicecampioana mondială, a fost o companie selectă aici. Această medalie înseamnă o reconfirmare a valorii, având în vedere că a fost Campionatul Mondial al cluburilor.  

Au fost 18 ţări participante, cu o participare valoroasă. Au fost medaliate mondiale, iar Amalia Lică s-a ţinut foarte bine pe toate cele patru zile de concurs, deşi a fost un concurs obositor. Şi cu toate astea a terminat pe poziţia a treia la individual compus. Iar echipa Dandri România, antrenată de Adriana Mitroi, a terminat pe locul 5 din 18 echipe“, a declarat Irina Deleanu, conform agerpres.ro. 

Preşedinta FRGR a precizat că vicecampioana mondială Amalia Lică începe să devină un nume important în gimnastica ritmică mondială: “Amalia Lică începe să devină un nume important în gimnastică ritmică. De altfel, în calificări a obţinut cel mai mare punctaj din concurs. Adică mai mult decât rusoaicele. Chiar şi aici a bătut-o pe Maria Borisova şi a obţinut punctaj mai mare ca ea”. 

Sportiva română Amalia Lică (16 ani) este vicecampioană mondială la măciuci, ea câştigând în luna august medalia de argint în finala la Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică de la Rio de Janeiro. 

România mai câştigase o singură medalie la Mondiale, în 1992 (Bruxelles), la coardă, prin Irina Deleanu, actuala o preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică. 

