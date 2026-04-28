Șoc în gimnastica din România! Ana Bărbosu, suspendată dur într-un caz de dopaj

Ana Bărbosu a primit o lovitură grea: suspendare de doi ani din activitate! Asta după ce nu a fost găsită la domiciliu în trei rânduri de reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping. Sportiva a aflat decizia, iar Federația Română de Gimnastică urmează să facă recurs, anunță Pro TV.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform regulamentului Agenției Mondiale (WADA), un sportiv care ratează de trei ori întâlnirea cu agenții anti-doping într-un interval de un an riscă suspendarea.

Ana Bărbosu, doi ani de suspendare

Ana Bărbosu a fost apărată în acest caz de avocatul Howard Jacobs, cel care a reprezentat-o și pe Simona Halep. Gimnasta care studiază la Stanford printr-o bursă obținută a fost ajutată de universitate pentru a se apăra.

Ana Bărbosu nu a fost găsită de reprezentanții Agenției o dată în România și de două ori în Statele Unite, lucru care a declanșat automat procedura disciplinară îmmpotriva ei. Dosarul a fost analizat de International Testing Agency (ITA), înființată în 2018.

Echipa Anei Bărbosu a încercat să ofere argumente scrise pentru fiecare absență astfel încât să demonteze acuzarea. Însă acest lucru nu a fost reușit.