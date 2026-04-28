Șoc în gimnastica din România! Ana Bărbosu, suspendată dur într-un caz de dopaj

Ana Bărbosu a primit o lovitură grea: suspendare de doi ani din activitate! Asta după ce nu a fost găsită la domiciliu în trei rânduri de reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping. Sportiva a aflat decizia, iar Federația Română de Gimnastică urmează să facă recurs, anunță Pro TV.
Conform regulamentului Agenției Mondiale (WADA), un sportiv care ratează de trei ori întâlnirea cu agenții anti-doping într-un interval de un an riscă suspendarea.
Ana Bărbosu, doi ani de suspendare
Ana Bărbosu a fost apărată în acest caz de avocatul Howard Jacobs, cel care a reprezentat-o și pe Simona Halep. Gimnasta care studiază la Stanford printr-o bursă obținută a fost ajutată de universitate pentru a se apăra.
Ana Bărbosu nu a fost găsită de reprezentanții Agenției o dată în România și de două ori în Statele Unite, lucru care a declanșat automat procedura disciplinară îmmpotriva ei. Dosarul a fost analizat de International Testing Agency (ITA), înființată în 2018.
Echipa Anei Bărbosu a încercat să ofere argumente scrise pentru fiecare absență astfel încât să demonteze acuzarea. Însă acest lucru nu a fost reușit.
„Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații. Când vom avea certitudinea, atunci vom putea vorbi” spunea Mihai Covaliu, președintele COSR, în urmă cu două luni.
