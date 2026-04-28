Șoc în gimnastica din România! Ana Bărbosu, suspendată dur într-un caz de dopaj

Sebastian Ujica Publicat: 28 aprilie 2026, 16:28

Ana Bărbosu, la Campionatele Europene - Profimedia Images

Ana Bărbosu a primit o lovitură grea: suspendare de doi ani din activitate! Asta după ce nu a fost găsită la domiciliu în trei rânduri de reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping. Sportiva a aflat decizia, iar Federația Română de Gimnastică urmează să facă recurs, anunță Pro TV.

Conform regulamentului Agenției Mondiale (WADA), un sportiv care ratează de trei ori întâlnirea cu agenții anti-doping într-un interval de un an riscă suspendarea.

Ana Bărbosu, doi ani de suspendare

Ana Bărbosu a fost apărată în acest caz de avocatul Howard Jacobs, cel care a reprezentat-o și pe Simona Halep. Gimnasta care studiază la Stanford printr-o bursă obținută a fost ajutată de universitate pentru a se apăra.

Ana Bărbosu nu a fost găsită de reprezentanții Agenției o dată în România și de două ori în Statele Unite, lucru care a declanșat automat procedura disciplinară îmmpotriva ei. Dosarul a fost analizat de International Testing Agency (ITA), înființată în 2018.

Echipa Anei Bărbosu a încercat să ofere argumente scrise pentru fiecare absență astfel încât să demonteze acuzarea. Însă acest lucru nu a fost reușit.

„Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații. Când vom avea certitudinea, atunci vom putea vorbi” spunea Mihai Covaliu, președintele COSR, în urmă cu două luni.

Citește și:
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Observator
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
18:10

Ședință de urgență la PAOK! Răzvan Lucescu, față în față cu Ivan Savvidis
17:44

EXCLUSIVAvocatul Simonei Halep o apără pe Ana Bărbosu! Nicolae Forminte: “Sper ca suspendarea să se reducă la un an”
17:44

EXCLUSIV„Ratează și Jocurile Olimpice…” Reacția Monicăi Roșu când a aflat de suspendarea Anei Bărbosu
17:33

Statisticienii au dat verdictul! Cine este marea favorită la câștigarea UEFA Champions League
17:18

Gianni Infantino se crede Donald Trump! Cererea incredibilă făcută de șeful FIFA înaintea Congresului
17:10

EXCLUSIVFederaţia Română de Gimnastică, anunţ oficial despre suspendarea Anei Bărbosu. Ioan Suciu: “Lucrurile nu rămân aşa”
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 3 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 6 Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor