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Simone Biles, dezvăluire terifiantă: “Am fost la un pas de moarte. Nu mă gândeam la aşa ceva la începutul săptămânii”

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 13:38

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Simone Biles, dezvăluire terifiantă: Am fost la un pas de moarte. Nu mă gândeam la aşa ceva la începutul săptămânii

Simone Biles, la un eveniment - Getty Images

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Simone Biles, cea mai laureată gimnastă a lumii din toate timpurile, cu 41 de medalii la JO şi CM, dintre care 30 de aur, a dezvăluit că a fost recent spitalizată, fără a specifica motivul, şi a spus că a fi ”la un pas de moarte a fost o experienţă terifiantă”, scrie EFE.

Biles, în vârstă de 29 de ani, a distribuit o fotografie pe Instagram în care arată una dintre încheieturile mâinilor sale cu mai multe brăţări de spital, împreună cu un mesaj despre sănătatea sa. Ea se află acum acasă, unde se odihneşte la pat şi se recuperează după ce a fost imobilizată aproape întreaga săptămână.

Simone Biles, la un pas de moarte

“Nu sunt genul de persoană care împărtăşească astfel de lucruri pentru intimitatea este atât de apreciată în lumea de astăzi, dar a fi la un pas de moarte cu siguranţă nu a fost pe lista mea de lucruri de făcut la începutul acestei săptămâni. A fost o experienţă terifiantă, dacă nu chiar cea mai terifiantă din viaţa mea”, a spus Biles, fără a specifica motivul spitalizării.

“Am petrecut săptămâna în pat odihnindu-mă. Voi explica mai târziu’, a comentat gimnasta americană, care deţine 7 titluri olimpice şi 23 de titluri mondiale de la începutul carierei sale.

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După succesul răsunător de la Paris (3 medalii de aur şi un argint), gimnasta a ales să îşi lase corpul să se recupereze. Într-un interviu acordat recent, Simone Biles a afirmat că şansele de a reveni în competiţie pentru o a patra ediţie a Jocurilor Olimpice sunt de 50-50%.

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