Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! „Tigroaicele”, în „cărți” pentru calificarea directă în sferturi - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! „Tigroaicele”, în „cărți” pentru calificarea directă în sferturi

CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! „Tigroaicele”, în „cărți” pentru calificarea directă în sferturi

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 18:32

Comentarii
CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! Tigroaicele”, în cărți” pentru calificarea directă în sferturi

Jucătoarele de la CSM București / SPORT PICTURES

CSM București rămâne cu șanse reale la calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana din Liga Florilor a făcut un meci mare la Ferencvaros și a obținut două puncte importante în Grupa B.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Tigroaicele” au dominat partida de la un capăt la celălalt și joacă în ultima etapă a grupelor pentru un rezultat care să aducă din nou România în prim-planul handbalului feminin.

Ferencvaros – CSM București 30-35

CSM București a făcut un pas mare către calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, după o victorie uriașă pe terenul maghiarelor de la Ferencvaros.

Campioana României a controlat partida din Ungaria și a condus pe aproape tot parcursul jocului. Victoria o urcă pe CSM București pe locul al doilea, la egalitate cu Ferencvaros.

Clasament Grupa B

  • 1. Brest Bretagne 20 puncte
  • 2. CSM București 18 puncte
  • 3. Ferencvaros 18 puncte
  • 4. Odense 17 puncte
  • 5. Ikast 16 puncte
  • 6. Olimpija Ljubljana 5 puncte
  • 7. Podravka Vegeta 5 puncte
  • 8. Sola 1 punct.
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a început la graniță
Fanatik.ro
Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a început la graniță
20:30
VideoJurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră
20:26
Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000
20:07
LIVE SCOREU Cluj – Csikszereda 4-1. „Șepcile roșii” dau recital pe Cluj Arena!
20:00
LIVE VIDEOVitoria Guimaraes – Estrela Amadora 0-1. Duel între Tony Strata și Ianis Stoica în Liga Portugal
19:58
Dani Coman e gata să se retragă din fotbal, după scandalul din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Dacă se va întâmpla asta…”
19:34
VIDEOAlex Mățan, gol fabulos în Grecia! Jucătorul lansat de Gică Hagi nu i-a dat nicio șansă portarului
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 3 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 4 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 5 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 6 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi