CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! „Tigroaicele”, în „cărți” pentru calificarea directă în sferturi - Antena Sport

CSM București rămâne cu șanse reale la calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana din Liga Florilor a făcut un meci mare la Ferencvaros și a obținut două puncte importante în Grupa B.

„Tigroaicele” au dominat partida de la un capăt la celălalt și joacă în ultima etapă a grupelor pentru un rezultat care să aducă din nou România în prim-planul handbalului feminin.

Ferencvaros – CSM București 30-35

CSM București a făcut un pas mare către calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, după o victorie uriașă pe terenul maghiarelor de la Ferencvaros.

Campioana României a controlat partida din Ungaria și a condus pe aproape tot parcursul jocului. Victoria o urcă pe CSM București pe locul al doilea, la egalitate cu Ferencvaros.

Clasament Grupa B