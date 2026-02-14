CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! „Tigroaicele”, în „cărți” pentru calificarea directă în sferturi - Antena Sport

CSM București rămâne cu șanse reale la calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana din Liga Florilor a făcut un meci mare la Ferencvaros și a obținut două puncte importante în Grupa B.
„Tigroaicele” au dominat partida de la un capăt la celălalt și joacă în ultima etapă a grupelor pentru un rezultat care să aducă din nou România în prim-planul handbalului feminin.
Ferencvaros – CSM București 30-35
CSM București a făcut un pas mare către calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, după o victorie uriașă pe terenul maghiarelor de la Ferencvaros.
Campioana României a controlat partida din Ungaria și a condus pe aproape tot parcursul jocului. Victoria o urcă pe CSM București pe locul al doilea, la egalitate cu Ferencvaros.
Clasament Grupa B
- 1. Brest Bretagne 20 puncte
- 2. CSM București 18 puncte
- 3. Ferencvaros 18 puncte
- 4. Odense 17 puncte
- 5. Ikast 16 puncte
- 6. Olimpija Ljubljana 5 puncte
- 7. Podravka Vegeta 5 puncte
- 8. Sola 1 punct.
