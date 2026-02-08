CSM Bucureşti - Brest 40-34. Victorie uriaşă pentru "tigroaice" în faţa liderului din Liga Campionilor - Antena Sport

Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a XII-a din Liga Campionilor. CSM urcă pe locul 4, cu 16 puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 9 goluri, Ostergaard 8, Friis 6, Maslova 7, pentru CSM, respectiv Vyakhireva 14, Coatanea 5, Foppa 4, pentru Brest.

CSM Bucureşti – Brest 40-34

În etapa a XII-a s-au mai jucat meciurile Krim – Ikast 33-35, Sola HK – FTC Budapesta 24-28 şi Odense – Podravka HK 42-24.

După 12 etape, lider rămâne Brest 18 puncte, urmată de FTC Budapesta 18, Odense 17 şi CSM Bucureşti 16.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 şi 33-28 cu Podravka, 27-31 şi 26-20 cu Krim Ljubljana, 30-36 şi 33-24 cu Odense, 38-30 şi 34-31 cu Sola HK.