Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică” - Antena Sport

Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică"

Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică"

Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică”

Viviana Moraru Publicat: 14 februarie 2026, 19:14

Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: Lovitură puternică”

Jucătoarele de la CSM București, în timpul unui meci/ Profimedia

Ungurii au oferit o primă reacție, după ce CSM București a învins-o pe Ferencvaros, scor 35-30, în etapa a 13-a din grupele Ligii Campionilor. Aceștia au subliniat că echipa din Budapesta a primit o „lovitură grea” din partea „tigroaicelor”.  

CSM București e în „cărți” pentru calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor. Pentru asta, elevele Bojanei Popovic au nevoie de un succes în ultimul meci al grupei, cu Ikast, și ca Odense să se încurce într-unul dintre duelurile rămase de disputat, cu Ikast și Ferencvaros.  

Reacția presei din Ungaria, după Ferencvaros – CSM București 30-35 

Ungurii au subliniat faptul că Ferencvaros nu se afla într-o formă excelentă, înaintea meciului cu CSM București. Ei au amintit, totodată, de faptul că „tigroaicele” au avut rezultate remarcabile de când au fost preluate de Bojana Popovici.  

„CSM a fost o lovitură grea pentru echipa noastră (n.r. Ferencvaros), care sângera din multe răni. În ciuda marii dezamăgiri, fanii noștri au susținut clubul fără oprire, încurajând echipa, iar acest lucru ar trebui să ne dea puterea să continuăm. 

Am întâmpinat probleme, iar echipa noastră, sângerând din cauza multor răni, a primit o lovitură puternică în această zi din partea celor de la CSM, care a fost într-o formă foarte bună de la schimbarea antrenorului”, au notat maghiarii de la fradi.hu, după Ferencvaros – CSM București 30-35. 

CSM București a ajuns la șapte victorii consecutive obținute în grupa de Liga Campionilor, fiind pe locul secund, cu 18 puncte, la egalitate cu Ferencvaros și la două puncte de liderul Brest. 

