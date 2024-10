Cristina Neagu, răspuns direct pentru Radu Voina: "Împreună, am realizat cele mai mari performanţe ale carierei dumnealui" - Antena Sport

Cristina Neagu a avut un răspuns clar pentru Radu Voina, antrenorul care a declarat după ce interul stânga şi-a anunţat retragerea, că românca nu este decât una dintre jucătoarele mari ale României, nu cea mai bună handbalistă a lumii.

Neagu a ţinut să-i aducă aminte fostului selecţioner de cele două performanţe reuşite împreună, în 2010, finala Ligii Campionilor şi bronzul de la Campionatul European.

Cristina Neagu, răspuns direct pentru Radu Voina

„Asta e părerea dânsului. Este un antrenor pe care eu îl respect, pentru că am lucrat cu dumnealui. Împreună, am realizat unele dintre cele mai mari performanţe din cariera dumnealui de antrenor la handbal feminin, finala Ligii Campionilor 2010 şi medalia de bronz de la Campionatul European tot din 2010.

Atunci am fost declarată cea mai bună jucătoare a lumii. În rest, nu am ce să spun. Cât timp am lucrat cu dânsul, am dat 100% şi cred că am contribuit mult la performanţele pe care le-am obţinut împreună.

Repet, respect orice antrenor cu care am lucrat, pentru că de la fiecare am avut ceva de învăţat, toţi m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi. Fiecare are părerea lui, nu e nicio problemă”, a spus Neagu, în exclusivitate pentru Antena Sport.